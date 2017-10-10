Сборная Исландии впервые вышла в финальную часть чемпионата мира

Сборная Исландии по футболу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира, обыграв накануне команду из Косова со счетом 2:0. На матче на обычной трибуне вместе с болельщиками находился президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, а на стадионе в Рейкьявике после финального свистка запустили салют.

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Исландия стала самой маленькой по численности населения страной, которая когда-либо выходила в финальную часть чемпионата мира по футболу, – в стране живут около 330 тысяч человек. Издание Sports.ru пишет, что главный тренер сборной Исландии еще до прошлого года на постоянной основе работал дантистом. Некоторые игроки национальной команды пришли в футбол из других видов спорта, а вратарь сборной профессионально занимается рекламой (он делал ролики для IKEA, Coca-Cola и других крупных компаний).

В 2016 году футбольная команда Исландии впервые дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Решающий матч смотрели 99,8 процента телезрителей страны. Во Францию, где проходил турнир, приехали около 30 тысяч исландцев – такового массового выезда не было ни разу в истории чемпионата Европы, сообщает Sports.ru.

Издание отмечает, что перед каждым матчем главный тренер сборной Исландии встречается с болельщиками и рассказывает им все о стартовом составе и выбранной тактике. Встречи проходят в баре. Этой традиции уже более 4 лет. За это время в соцсети или СМИ ни разу не попали никакие сведения о том, что говорил тренер.

Пять лет назад Исландия занимала в рейтинге ФИФА 131-е место, сейчас – 22-е. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России.