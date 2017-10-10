В Каталонии ожидается заявление Карлеса Пучдемона

Так выглядели демонстрации в поддержку единства Каталонии непосредственно перед референдумом о независимости 1 октября 2017
Глава Каталонии Карлес Пучдемон сегодня выступит с заявлением "о текущей политической ситуации". В Барселоне усилены меры безопасности. У здания парламента в Барселоне находится специальный корреспондент телеканала "Настоящее время" Дарья Али-Заде.
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