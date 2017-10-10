Президент Чехии предложил выплатить Украине "компенсацию" за Крым

Президент Чехии Милош Земан предложил компенсировать Украине потерю аннексированного Россией Крыма денежными выплатами или поставкой энергоносителей.

Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, Земан подверг критике санкции, введенные ЕС против России в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины. По его словам, пример санкций против Кубы показал, что они приводят только к появлению у государства, против которого они введены, "синдрома осажденной крепости". Говоря о Крыме, Земан сослался на слова бывшего президента Германии Йоахима Гаука о невозможности вернуть его Украине силой, и предложил Киеву "компенсацию" - финансовую или путем поставок нефти и газа. При этом Земан подчеркнул, что речь идет о его частном мнении. В Чехии внешнеполитическую линию определяет правительство, которое поддерживает санкции против России.

Милош Земан и ранее неоднократно критиковал санкции. Кроме того, он уже после аннексии Крыма посещал с визитом Москву - и вновь собирается в Россию в ноябре нынешнего года. Он также негативно отзывался о критиках Владимира Путина, в частности Михаиле Ходорковском и группе Pussy Riot. Оппоненты прямо называют Земана пророссийским политиком.

Посол Украины в Праге Евгений Перебийнис назвал предложение Земана "циничным", отметив, что Украина "не будет торговать своей территорией и свободой своих граждан".