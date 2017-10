Хороший парень: Обломов Вася

Хедлайнер тридцать восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе" – российский певец и композитор Вася Обломов. Рок-критик Артемий Троицкий рассуждает о том, как правильно соединять музыкальный талант и политическую актуальность.

​Вася Обломов – один из людей, о которых принято говорить, как только речь заходит о том, что еще не все наши артисты равнодушны к происходящему, что есть еще некоторые авторы и исполнители, которые задумываются о том, что происходит в стране, и пишут песни с комментариями на эти темы. Сразу представлю песенку с альбома Васи Обломова 2012 года "Повести и рассказы. Часть вторая: Стабильность". Очень грустная песня под названием "Намедни".

На самом деле Васю зовут Василий Гончаров, родился он в 1984 году. Василий имеет, кстати говоря, два высших образования, сначала он закончил истфак Ростовского государственного университета, а затем получил еще и юридическое образование. Псевдоним Обломов он взял относительно недавно, в 2010 году, записав в шутку песню под названием "Еду в Магадан". До этого у него была вполне себе серьезная рок-группа под названием "Чебоза", играли они в стиле брит-поп, что-то в духе группы Oasis. Но пели по-русски. Существовали с 1999 года по 2010-й, записали два альбома, но не достигли каких-то особых вершин. А вот проект "Вася Обломов" покатил с самого начала. После альбома "Повести и рассказы. Часть первая" 2011 года вышел альбом "Стабильность". Затем вышел еще один альбом, под названием "Ломки Васи Обломова", записанный им для программы телеканала "Дождь" "Гражданин хороший". Там перед Василием стояла непростая задача: каждую неделю, к каждой новой программе ему нужно было сочинять по одной песне. С этой задачей он на удивление хорошо справлялся. В конце памятного 2014 года Вася записал альбом под названием "Многоходовочка!". Представлю с него два трека. Один, как это часто бывает у Васи, посвящен ему самому, точнее, отзывам простого народа на песни Васи Обломова – "ИМХО".

На этом же альбоме много других известных песен, в частности, дуэт с Гариком Сукачевым "Гребаный стыд", смешная песенка с видеоклипом "Пора валить" и так далее. Теперь – песня тоже до некоторой степени автобиографическая, она называется "Письмо Санта-Клаусу". Не так давно я был в популярном московском клубе "16 тонн" на концерте Васи Обломова и, пожалуй, ни одна из песен не вызвала такую оживленную реакцию, как "Письмо Санта-Клаусу", особенно когда речь зашла о просьбе "прислать нового президента, а не бывшего в употреблении".

Последний по времени записи альбом Васи Обломова вышел в этом году – "Долгая и несчастливая жизнь". В этом альбоме много интересных песен, в частности, композиция "Жить всегда" в дуэте с Глебом Самойловым; песня, посвященная жертвам НКВД – КГБ – ФСБ; песня "Во внутренней эмиграции", очень смешная; песня "Адекватный ответ" по поводу санкций, тоже довольно смешная. Я отобрал три песни из этого альбома. Для начала заглавная вещица, не слишком оптимистичная, "Долгая и несчастливая жизнь".

Альбом имел в стране очень большой успех, занял первое место в чарте iTunes по продажам и скачиваниям. И по заслугам: как всегда, Вася Обломов актуален, как всегда, Вася Обломов поет на злобу дня. Послушаем песню "ИГИЛ" – это уже, скорее, сатира и юмор.

Вася Обломов – конечно, артист нового типа. Его первый же хит "Еду в Магадан" прославился не благодаря радио, не благодаря телевидению (радио и телевидение ничего хорошего Васе Обломову не сделали), а прославился он исключительно благодаря интернету. Интернет является для Василия главной площадкой, практически для каждой своей песни он снимает забавный видеоклип. Это и делает Васю артистом новой формации, ориентированным исключительно на соцсети, на YouTube, на современные средства доставки контента.

Ну и наконец, третья песня, которую предложу вашему вниманию из альбома "Долгая и несчастливая жизнь" – "Нести хе**ю". Это, помимо прочего, уморительный видеоклип, на мой взгляд, лучший видеоклип прошлого сезона. Прекрасное сатирическое сочинение, посвященное современным российским телепропагандистам, лауреатам всяческих премий, несущим с голубого экрана эту самую субстанцию на букву "х". А Васе Обломову-Гончарову пожелаю беречь себя и свой талант.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 38):

1. Calexico ft. Eric Burdon (USA/UK). Roll Tango, LP Edge of the Sun

2. SONOTANOTANPENZ (Japan). Horaana, LP Conga

3. Depeche Mode (UK). Scum, LP Spirit

4. Bat for Lashes (UK). In God's House, LP The Bride

5. Вася Обломов (Россия). "Намедни", LP "Стабильность"

6. Вася Обломов (Россия). "ИМХО", LP "Многоходовочка!"

7. Вася Обломов (Россия). "Письмо Санта-Клаусу", LP "Многоходовочка!"

8. Вася Обломов (Россия). "Долгая и несчастливая жизнь", LP "Долгая и несчастливая жизнь"

9. Вася Обломов (Россия). "ИГИЛ", LP "Долгая и несчастливая жизнь"

10. Вася Обломов (Россия). "Нести херню", LP "Долгая и несчастливая жизнь"

11. Meszescinka (Hungary). Miert nem latsz, LP Alomban ebren 1

2. Thee Oh Sees (USA). Plastic Plant, LP A weird Exits

13. Dead Combo (Portugal). Miudas e Motas, LP A Bunch of Meninos

