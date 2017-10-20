"Всё закончилось на великом Вирсаладзе"

Отрывки их передачи:

В разделе «Наши современники» – Теодор Тэжик, человек разнообразных талантов: художник, скульптор, театральный художник, художник по костюмам, художник-постановщик. Работает в области дизайна, мюзикла, оперы, балета. Живёт в Москве и в чешском местечке Брестяны.

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–Был у меня замечательный случай, когда я сделал спектакль и был очень доволен. Все было сделано из серого сукна, которое я в течение месяца обжигал, чтобы оно горел, все пропахло этим запахом. А потом режиссер в самую последнюю секунду пришел и вместо серого сделал все цветное-цветное. Я бросился на него в атаку. «Что ж ты делаешь? Ты не понимаешь,– сказал он, – губер будет». «Что такое губер?». «Ну как? — губернатор. А он любит, чтобы «поцветнее» было».

Помните, сумасшедший Шагал бегал с кисточкой и палитрой по сцене, докрашивал своих персонажей? Русская традиция, она огромная, вспомните Головина, все остальные, все они были художниками. В конце концов всё, наверное, закончилось на великом Вирсаладзе, потому что этот человек тянул до последнего момента все потенциалы, которые есть в живописи, в театр.

Театр хорош тем, что актер может умереть на сцене, как Андрюша Миронов, а в кино, даже если он умрет, никто не поверит: ну опять сыграл, черт побери. Поэтому кино двусмысленная штука. Но когда приходят такие сумасшедшие гиперталантливые люди, которые делали свою работу в «Кин-Дза-Дзе», такие люди приходят в кино, как Гия Канчели, тогда начинаешь мириться со всем происходящим. Я нашел разницу между позицией режиссера в этом фильме и позицией композитора. Композитор писал то, что находилось внутри него, а режиссер все время оглядывался: а понравится ли зрителю? То, что мне выпала возможность в этом фильме, в первую очередь – это иметь огромное количество материала, использовать самые неожиданные технологии, возможность пригласить 15, 20 человек исполнителей, которые слушали меня и работали рука об руку, работали долго, по ночам и так далее. Вот получилась изобразительная сторона. В какой-то момент Гия говорит: да-да, это хорошо. Гия никогда не возьмет тебя за руку: пойдем туда в сторону горизонта. Он сядет, откроет свой термос, закурит сигарету, выпьет крепкого чая и скажет: хорошая идея, именно поэтому сделаем иначе.

Что касается музыки в других кино, надо вспомнить Альфреда Шнитке, ведь он написал маленькую, чахленькую с точки зрения кинематографа и его самого музыку, песенку для фильма «Сказка странствий» – это фильм Саши Митты. Правда, потом Альфред Шнитке написал огромное музыкальное произведение на тему этой песенки. Вот тут он показал свое немыслимое изящество, остроумие и драматизм одновременно. Когда ты сталкиваешься с такими персонажами, с продуктами, которые делают эти персонажи, тогда это радость, все в порядке, не зря работал в кино.

Далее в передаче:

«Документальное кино».

Фильмы и герои Александра Столярова (1959-2017).

«Мои любимые пластинки» с писателем Эдуардом Тополем.