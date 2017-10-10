Анонимная сотня

И вновь анонимные Телеграм-каналы на авансцене политической жизни. Вслед за "Ведомостями" о них пишет РБК - и на этот раз речь идет уже не только о том, "что читают чиновники".

РБК ознакомился с концепцией проекта по продвижению Telegram-каналов в регионах, разработанной для администрации президента. Проект готовила компания-подрядчик, подлинность концепции подтвердили РБК источник, близкий к разработке проекта, и собеседник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля. Компанию-подрядчика, которая разрабатывала концепцию, собеседники РБК не назвали.



В рамках предложенной концепции около 100 анонимных каналов политической направленности должно быть до конца октября запущено в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске, рассказал собеседник, близкий к администрации президента. В каждом из этих городов планируется запустить 4–5 Telegram-каналов. Список из еще десяти городов пока не определен, уточнил один из собеседников РБК.



Администрация надеется обойтись "малой кровью":

«Создавать и вести Telegram-каналы будут журналисты, работающие в региональных СМИ, а также сотрудники пресс-служб. Наполнение Telegram-каналов войдет в их должностные обязанности», — уточнил собеседник РБК. Выделять дополнительную статью расходов в региональных бюджетах на работу Telegram-каналов не потребуется — она будет оплачиваться из средств местных СМИ и администраций, говорит источник.



Источники РБК говорят, что новая региональная Telegram-сеть не будет существовать долго. Предполагается, что в регионах Telegram-каналы начнут закрываться весной-летом 2018 года - что, конечно, логично, выборы-то к тому времени уже пройдут.

Главный, конечно, вопрос, почему каналы будут анонимными. Но таков уж сложившийся имидж российского сегмента Телеграма, где авторские каналы все больше уступают место "Караульным", "Незыгарям", "Хвастунам и Соням", "Мышам в овощном" и tutti quanti. Сама идея, впрочем, не вполне новая:

Алексей Балакирев

Названия предлагаю единообразные: "<Очень плохой> Санкт-Петербург" и т.д.

(Сеть твиттер-аккаунтов с подобными нецензурными названиями существовала на Украине во времена Майдана).

У многих инициатива вызвала довольно мрачные мысли:

Maxim Fedorov

отлично ложится в концепцию подпольного государства, просто в самое яблочко

Олег Кашин

Вот это все, конечно, какая-то совсем распутинщина.

Я весной 2015 писал:



мы ведь давно привыкли, что официальной информации доверять нельзя, а сливам можно. В Кремле работают в любом случае не худшие пиарщики страны. Если хороший пиарщик видит, что у общества есть запрос на таинственность и мутность, то он обеспечит таинственность и мутность в лучшем виде. В анекдоте времен самиздата бабушка перепечатывала для внука «Войну и мир» на пишущей машинке, потому что внук читает только самиздат. В 2015 году пиарщики администрации президента оформляют свои пресс-релизы для самой взыскательной аудитории под видом таинственных сливов – и это логичнее всего, если аудитория не верит программе «Время», а сливам, наоборот, верит

Но что думают авторы ныне действующих телеграм-каналов - анонимных и не только?

Сталингулаг‏

"Кремль запустит 100 анонимных телеграм-каналов к выборам президента". А читать всё равно будут Сталингулаг, а не проплаченных <нехороших людей>

КСТАТИ!:

А обучать их будут авторы анонимных каналов. Конечно же, анонимно

Давыдов.Индекс

РБК порадовал историей про создание региональной сети анонимных телеграмм-каналов госструктурами. Рынок продолжают разогревать потрясённые успехами "Караульного" владельцы других телеграмм-ферм. Вот и пришёл большой хайп в заповедник "новой искренности". Больше всего в этой истории нравится, что каналы предполагается создавать анонимные, платят за них регионалы, а контент им загружают федералы. Все гармонично. Ну, а что не так?

Караульный:

Я сама дочь регионального анонимного телеграмм канала, у нас тут все не так однозначно. Нас тоже, заставляли прыгать с обрыва, и мы все теперь в Ольгино

kononenkome

Вот это вот очень технично. Рассказываешь РБК про создание региональной телеграм-сети, а потом сидишь на ж<...> ровно и наблюдаешь, как в регионах все на измене сидят и каждый на каждого думает, что этот вот и есть тот самый канал из АП. Вот прямо мой стиль.

Есть мнение, что сообщение о создании сотни анонимных каналов означает то, что Телеграм во всяком случае в ближайшее время не заблокируют - иначе уж получится совсем абсурдно:

Но зачем блокировать, если можно использовать в своих целях?

Политота

Как мы давно писали и пишем сейчас, властям нет нужды блокировать Telegram, им достаточно его инфильтрировать, заболотить, а над всеми информационными потоками поставить своих Смотрящих в виде искусственно надутых лайт-лоялистских каналов новостных агрегаторов <...>. Примерно тот же сценарий был в своё время реализован в рамках ЖЖ, не удивительно, что тусовочка всем известных мурзилочных авторов-блогеров успешно перебралась сюда и уже формирует новые топы по принципу «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Политический сегмент Telegram в итоге не стал прорывом и глотком свежего воздуха, а превратился в охотничьи угодья тусовочки, отрабатывающей повестку и получившей неконтролируемый ресурс для собственной раскрутки на Старой площади.