В Швейцарии задержан брат "марсельского террориста"

В Швейцарии, на границе с Италией задержаны двое подозреваемых в причастности к терроризму. Среди них – брат Ахмеда Ханнаши, который убил ножом двух женщин в Марселе 1 октября.
Он был застрелен полицией на месте. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России).
Швейцарская полиция сообщила, что во Франции была установлена причастность Ханнаши к "джихадистскому движению".
О том, какую именно роль сыграл в подготовке теракта в Марселе его брат, пока неизвестно.
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