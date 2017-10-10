В Петербурге прошли пикеты в защиту Европейского университета

8 бывших студентов и выпускников Европейского университета в Петербурге выступили в защиту вуза, который им пришлось покинуть не по своей воле. Они стояли в одиночных пикетах у Российской национальной библиотеки, Русского музея, Эрмитажа, у самого Европейского университета и в других местах.

По словам координатора акции Виталия Боваря, ему, как и другим студентам, пришлось забрать документы из Европейского университета после того как Рособрнадзор отказал ему в выдаче лицензии, не раскрывая при этом своих претензий. Боварь считает, что пикеты вместо тихого перевода в другой вуз – это единственно возможный ответ студентов, которые не готовы становиться последним поколением в истории Европейского университета. Участники пикетов не сомневаются, что закрытие университета с высочайшим рейтингом можно объяснить только политическими причинами и чьей-то настойчивой просьбой.

Участники пикетов подчеркивают, что выпускники европейского университета очень высоко ценятся во всем мире, что они сами никогда бы добровольно не покинули это учебное заведение и очень ждут возобновления занятий. Бывшие студенты возмущены тем, что контролирующие органы не настроены на диалог. По мнению участников акции, бюрократические придирки уничтожили один из лучших вузов страны, тем самым нанеся российскому образованию ощутимый урон.

Европейский университет, негосударственное учебное заведение, основанное в 1994 году по инициативе Анатолия Собчака. В прошлом году по данным мониторинга Минобрнауки вуз был признан самым эффективным в России по показателю ”научно-исследовательская деятельность”. Но с весны 2016 года Рособрнадзор повел против него массированное наступление, предъявляя формальные требования, не имеющие прямого отношения к образованию и науке. За эти месяцы в вузе прошли десятки проверок, а сейчас городская администрация выселяет университет из здания, ссылаясь на нарушения договора аренды, часть из которых давно исправлена, а часть относится к советским временам, когда университета еще не существовало. Проиграв все суды, университет был вынужден отозвать свою лицензию, поверив чиновникам, давшим понять, что это – скорейший путь к новой лицензии. Тем не менее, в ее получении университету было отказано.