Стерджен: Шотландия определит свое будущее после Брекзита

Шотландцы должны иметь возможность выбрать свое будущее, как только будут определены условия Брекзита. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, выступая во вторник перед соратниками по партии.

Стерджен также призвала Евросоюз осудить жесткие действия испанской полиции во время референдума о независимости Каталонии.

9 октября участники ежегодной конференции Шотландской национальной партии выразили солидарность сторонникам выхода Каталонии из состава Испании

В конце марта 2017 года Стерджен подала британскому премьеру Терезе Мэй запрос о проведении нового референдума о независимости Шотландии – до весны 2019 года.

Предыдущее голосование по этому вопросу состоялось в сентябре 2014 года. Тогда около 55 процентов шотландцев предпочли остаться в составе Соединенного Королевства.

