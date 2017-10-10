Карлес Пучдемон: Каталония получила право на независимость

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония получила право на независимость по результатам референдума 1 октября. На нём более 90 процентов проголосовавших выступили за отделение от Испании. Мадрид объявил референдум незаконным.
Выступая во вторник в каталонском парламенте, Пучдемон попросил парламент отложить официальное принятие декларации о независимости от Испании - до урегулирования с Мадридом всех последствий этого решения.
Ранее Пучдемон отложил на час свою речь в парламенте и провёл консультации с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.