Карлес Пучдемон: Каталония получила право на независимость

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония получила право на независимость по результатам референдума 1 октября. На нём более 90 процентов проголосовавших выступили за отделение от Испании. Мадрид объявил референдум незаконным.

Выступая во вторник в каталонском парламенте, Пучдемон попросил парламент отложить официальное принятие декларации о независимости от Испании - до урегулирования с Мадридом всех последствий этого решения.

Ранее Пучдемон отложил на час свою речь в парламенте и провёл консультации с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.