Те, кто следил за событиями в Испании, с нетерпением ждали назначенного на 10 октября заседания парламента Каталонии, на котором Карлес Пучдемон должен был объявить о провозглашении независимости. Отдельным комментаторам, правда, казалось, что россиян все это могло бы и не беспокоить:

Тем не менее судьба Каталонии оказалась небезразлична в первую очередь тем, кто поддерживает российскую власть и настаивает, что референдум в Крыму был ничуть не хуже каталонского.

Товарищ майор

Как будет по-испански «Вы имеете право на самоопределение, как Крым?»

Baronova

Что значит как Крым? Вы там еще что ли мост Тамань - Барселона собрались делать? Прям до моего любимого ресторана у парка Барселонета? Лучше отдайте мне налом. Выгоднее будет. Некогда объяснять, просто поверьте.

Yakovina Ivan

Просто надо заплатить Испании за Каталонию!

(Земан)

Oleg Kozyrev

Когда стану Генсеком ООН - введу простые универсальные правила для тех территорий в мире, кто хочет независимости.

1. Независимость территорий в мире будет признаваться только после трех референдумов

- референдум перед отделением

- через пять лет еще раз референдум на отделение - для подтверждения намерений людей

- и референдум через год после отделения

2. Внутри любой отделяющейся территории должны быть свободные референдумы для любого числа более мелких территорий по тем же правилам - либо за независимость, либо за то, чтобы остаться этим маленьким кусочком в изначальной метрополии.

3. Все референдумы - под наблюдением наблюдателей и т.п.

4. Никогда не признавать референдумы, если отделяющаяся территория завоевывает независимость терактами и войной, или оккупацией

5. Всегда признавать референдумы, если метрополия терактами, политическим насилием и войной-полицейщиной препятствует референдуму.

6. Прописать защиту прав граждан, не согласившихся с итогами референдума. Обязать отделяющуюся территорию полностью компенсировать таким гражданам потери и переезд в ту страну, частью которой они хотели оставаться.

7. Обдумать права собственности для компаний и гарантировать их тоже.

8. Десятилетний запрет любым отделяющимся территориям на присоединение к другому государству

9. Момент такого присоединения возможет только через референдум, причем обязательно в опросник референдума должен включаться пункт о возвращении в былую метрополию.

Референдум должен проходить и в государстве, которое согласилось присоединить к себе эту территорию.

Anastasia Kirilenko

Доренко весь день следующий после "референдума" орал по радио, что "Дробить, дробить и ещё раз дробить Европу", "Свободу несчастным каталонцам" , "Виват, Барселона". Как-то даже одержимо было, аж заслушался подобную падучую, минут 30 тему просто нагревал как шаман какой-то) .. Здесь всё просто. Радость от того, что "не одни" проводящие "референдумы", она и захлёстывает. Понимают же, что не правы, но вот есть новый прецедент и мы не одни такине на свете, поэтому и радуются и кремле СМИ и "либеральные", что те же в профиль брабанят на свою аудиторию

Но речь Пучдемона ожиданий не оправдала.

​Каталонский кризис

Расходятся люди, собравшиеся у Парламента в Барселоне, по всей видимости, разочарованные, пишут мне с Проспекта Йуиса Кумпаньса, у здания парламента Каталонии.

Vladislav L Inozemtsev

Разочарование дня - речь Пучдемона. То, что наивно связывали с ним, доделают другие. XXI век - не время империй....

Леонид Швец

"Пусть сын Порошенко независимость объявляет", - заявил, пряча глаза, глава правительства Каталонии.

ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА

Путчдемон сливает протэст!

Станислав Белковский

Дорогие друзья и сочувствующие,

весьма показательно, что каталонский сепаратизм до сегодня возглавлял политик с фамилией Путч-Демон.

"Так наш Путч-Демон, дух изгнанья...".

Станислав Яковлев

Ааааа, вон оно чо! Каталонский главный бузотёр Пучдемон-то, оказывается, журналист.



Это всё объясняет. Прямо совсем всё.



Журналист в современном мире — это человек, которому официально разрешается не разбираться ни в чём.



"В 1990-х годах Пучдемон путешествовал по Европе, занимаясь изучением новых технологий в области журналистики" — это можно выразить проще: бродяга и бездельник.

Темник

Что и требовалось доказать. Каталония - циркачи, танцоры и тусовщики. Ничего кроме сиесты их не интересует. Ставка американцев на раскачивании ситуации с праздными каталонцами не сработает. Авторитет спецслужб США и авторитет Трампа посрамлен.

Многие, впрочем, восхитились красотой маневра.

Ихлов Евгений

Идёт заседание парламента Автономной Каталонии*, посвящённое подведению итогов "референдума под дубинками".

Выступил Пучдемон: нас не запугают**, Мадрид отверг компромисс по расширению прав автономии*** и развернул "каталонофобию", мы - не преступники, мы - не сумасшедшие, мы - не анархисты, мы - не против испанцев... воля народа такова - Каталония должна стать независимой республикой... но не надо спешить с принятием Декларации независимости... Каталония заслужила право быть выслушанной...

Таким образом, шанс для компромисса - резкое увеличение уровня автономии, ещё не упущен!

Как я понимаю, теперь именно не любящий ничего резкого Евросоюз начнёт уже давить на Мадрид: ну, киньте им какую-нибудь косточку пожирнее, чтобы снова вернуться к спокойной упорядоченной жизни...

* Депутаты регионального парламента Каталонии - кофты, застиранные майки, джинсы, бороды, рюкзаки, идейные бабушки в ситчике - вылитая наша демократическая интеллигентская тусовка, глаза радуются... Кто помнит знаменитый - КИАН (Клуб избирателей Академии наук 1989-91 года) или большая конференция "Мемориала"...

** Испанская центральная полиция стягивается к центру Барселоны и стратегическим объектам.

*** Необходимо отметить, что "возрождённая" 42 года назад испанская парламентская демократия даже не вернула каталонцам те права, которые у них были при республике!

Глеб Павловский

Каталония составила акт независимости,

и депонировала его

как ценную бумагу

Andrey Kobyakov

Пучдемон на бирже не играет случайно?

Yakovina Ivan

Не знаю, вел ли кто-то еще онлайн фантасмагории в каталонском парламенте, но я вот ни разу не пожалел, что взялся за это дело!

Таких странных событий я еще никогда не видел. Лучше всего их результат описывает такое определение: Независимость Шредингера.

Испанцы насупились, говорить не хотят, поэтому история будет продолжена.

Вот и ладушки!

Anatoly Akhutin

Президент Каталонии Карлес Пучдемон принял сегодня Соломоново решение: независимость провозгласить, но не учреждать

Ostap Karmodi

Полупоздравляю каталонцев с полуобъявлением независимости

Alexander Baunov

Тут заголовки пошли "решили приостановить провозглашение независимости". Приостановить и "объявить независимость и приостановить реализацию" — это все-таки разное. первое — капитуляция. Второе — претензия на победу, плодами которой по доброй воле решено воспользваться максимально неконфликтным образом.

Natalia Marshalkovich

Дурак-то дурак, но мыла не ест или новости свободной Каталонии. Пучдемон объявил, что у нас по совести-то независимость, индепенденсия, "демократия важнее конституции", но пока будем вести диалог и не рыпаться. В принципе, смысла не лишено, а то Мадрид мог и войска ввести сгоряча. А так - диалог без жестких рамок и неприятных дедлайнов

Многих волнует вопрос, может ли Испания ввести войска в ответ на одностороннее объявление независимости.

Julia Dyagileva

В семь часов вечера президент Каталонии Пучдемон выступил с речью, в которой сказал о том, что 1 октября, впервые в европейской истории, мирный референдум граждан прошёл в условиях полицейского насилия; что Каталония много раз предлагала Мадриду провести референдум по типу шотландского: с подготовкой, с открытыми дискуссиями, с международными наблюдателями и прозрачным голосованием, но Мадрид отказывал Каталонии в этом праве. Президент сказал, что голосование каталонцев 1 октября фактически дало парламенту народный мандат на провозглашение независимости, но призвал парламент повременить с подписанием декларации, отложить этот шаг на несколько недель и использовать это время для выстраивания диалога.

Реакция на речь разнилась в зависимости от политических предпочтений. От "всё правильно, весь мир узнал о Каталонии, теперь нам нужно время, чтобы найти союзников и сформировать мнение других европейских государств" (реакция сторонников независимости), до "ну и клоун, облажались с независимостью, струсил, арестовать его, калёным железом выжечь всякий сепаратизм" (от сторонников единой страны).

Тем не менее, выдохнули почти все, и сильнейшее напряжение последней недели немножко снизилось.

Однако, если бы история на этом и закончилась, то это была бы история не об этой благословенной стране.)

После речи Пучдемона все оторвались от своих голубых экранов и пошли пить пиво и вино по разным поводам (см. реакцию на речь)).

А заседание парламента продолжилось, и часов в десять вечера парламент таки принял декларацию независимости Каталонии, не откладывая в долгий ящик. Декларацию подписал и президент Пучдемон.

По факту, вчера вечером Каталония объявлена независимым государством, но какими будут последствия этого провозглашения - пока неизвестно.

Полагаю, сегодня в Мадриде будет принято решение, применять ли 155 статью Конституции. Ранее эта статья никогда не применялась, и если такое решение будет принято, Каталония полностью утратит статус автономии.

Если такое решение будет принято, то выдохнули мы все рано - неизбежна дальнейшая эскалация конфликта.

​Gleb Kuznetsov

У Каталонии был шанс на собственную итерацию московского октября 1993, но они не решились. И теперь пытаются играть, как я предполагал в воскресенье, в Ганди. Или в Гавела. Кому что нравится.

Пучдемон не "отказался" от независимости, как нам СМИ сообщают. Он перебросил мяч на сторону Мадрида. В своей речи он сказал несколько вещей: "Каталония - проблема не Испании, а Европы", "Каталония проголосовала за", "Каталония предприняла 98 попыток согласовать референдум по типу Шотландского", "Каталония подвергается давлению со стороны Испании по централизации и сворачиванию данных Конституцией свобод", "Мы призываем к диалогу и выработке компромиссного решения - мы не террористы, не преступники, не сумасшедшие".

При этом, прямо сейчас депутаты Каталонии - вместе с Пучдемоном - подписывают своего рода "частную" декларацию независимости, без парламентского голосования и соответствующей ему квазиформальной силы. Моральный документ как есть.

Что бы было, если бы Пучдемон призвал, а парламент проголосовал "официальную" Декларацию Независимости? Разоружение лояльной сепаратистам части региональных силовиков (возможно, со стрельбой и человеческими жертвами), прямо и недвусмысленно анонсированные аресты руководителей Каталонии, введение статьи Конституции о прямом правлении центра, уличные потасовки (в лучшем случае).

Что произойдет теперь? Если репрессии произойдут без "вызова", что в случае с боевитыми испанцами вполне вероятно, будут говорить о непропорциональном применении силы по отношению к людям, продемонстрировавшим готовность к переговорам. Это - прямой сценарий "Ганди жив". <...>

Подписание "неформальной" декларации при отказе от голосования в парламенте - это классическая гандианская технология - "нарушайте закон так, чтобы репутационные издержки от вашего наказания были больше, чем профит наказывающего от того, что он вас к чему то принудил". Не надо взрывать казарму с англичанами или насиловать школьную учительницу из метрополии, учил Ганди. достаточно просто не купить соль в лавке, не вставать, когда звучит гимн и так далее - по мелочи, и пусть озверелые оккупанты таскают вас за волосы и вводят дополнительные подразделения полиции. Моральная сила и правда будут на вашей стороне.

История развивается очень интересно. Пока "по очкам" каталонцы ведут. Выдержат ли они долгую изнуряющую игру, если испанцы просто будут игнорировать их? В логике "да не было ничего" (На этом настаивает, кстати, радикальная честь кабинета Рахоя). Для испанцев это был бы лучший сценарий. Но обладают ли они достаточным ресурсом - в том числе политическим - для этого? Не уверен.

Парадоксальным образом Каталонию может подталкивать к отделению существование сильного Евросоюза, считает Рубен Ениколопов (Carnegie.ru):

Сам факт существования Евросоюза провоцирует сепаратистские настроения в Каталонии, и не только там. Большие государства предоставляют своим регионам многие общественные блага (валюта, банковское регулирование, внешняя торговля), которые были бы неподъемными для этих регионов как для отдельных стран. Но теперь даже небольшая страна может получить все то же самое от наднациональных структур.

Поддерживает эту точку зрения Александр Баунов:

Современные европейские сепаратисты вовсе не имеют в виду классический честный сепаратизм и строительство независимого национального государства, принимая на себя все риски, которые были связаны с таким шагом сто лет назад. Если угодно, они предполагают заменить зависимость от одного европейского государства – британского, испанского, итальянского, французского – на зависимость от всех европейских государств сразу, а национальную бюрократию нынешней столицы – на интернациональную брюссельскую.

Многие комментаторы не уверены, что отделение может быть настолько мирным.

​Anastasia Kirilenko

Французские СМИ: эксперты объясняют, что в Каталонии развита промышленность, это будет нечто размером с Бельгию, но выход из Испании повлечет исключение из ЕС и из зоны евро (видимо, имеется в виду вето Испании), что негативно скажется на экономическом росте и на людях. Кроме того, возникает вопрос с пропорциональным разделом государственного долга и потянет ли это Каталония. Бизнес начал делать ноги и т.д.

Российские СМИ (в едином порыве - прокремлевские и либеральные), забыв стыд, соцопросы до референдума, цифры участия и т.д. жадно призывают к отделению Каталонии, несмотря на то, что это от них далеко и казалось бы, вам какое дело. Ну и тот факт, что каталонский референдум 2014-го почему-то не волновал российские СМИ. А тут опомнились.

"а пусть еще кому-то, кроме нас будет плохо". такая логика? или, может, расчет такой, что свободная Каталония не наложит санкции на РФ? объясните, а то мне правда непонятно.

Сыны Монархии

Вдогонку посту выше, сухо и тезисно, почему Каталонии выгоднее и лучше остаться Испанией, а сепаратистам надавать лещей:

1. Я испанист и был в Барселоне 6 раз)) везде говорят, кроме пары кафе, на испанском, никогда там особого сепаратизма кроме редких граффити Catalunya not Spain не было. Когда люди реально хотят независимости они за это сражаются годами с оружием в руках, как баски или ИРА. И то, как я писал выше, у басков или корсиканцев, которые вели полномасштабную партизанскую войну на самом пике было не более 30% поддержки населения, которое они хотели освободить от гнета Испании и Франции.

2. По официальным данным испанцев в Каталонии 45 процентов, каталонцев - 35. И то, вангую, не все каталонцы сепаратисты. Максимум процентов 20 от всего населения.

3. 80% бюджетных средств из Каталонии - миф. 20 на самом деле, Мадрид в общий бюджет дает больше.

4. Собственный долг Каталонии 73 млрд евро. Без остальной Испании они его не выплатят.

5. В случае независимости из Каталонии в Испанию уйдут два крупнейших банка. Просто потому, что рынок Каталонии в 7 млн человек ничто перед еврорынком в 450 млн человек, который они имеют, принадлежа к Испании.

6. Недавний митинг за то, чтобы остаться в Испании собрал в Барсе миллион человек. Ужели подвезли титушек из Донецка и бюджетников согнали?)

В любом случае борьба за единство не будет для Испании легкой, считают комментаторы.

Кирилл Шулика

А вот я считаю очень важным избавляться от монархии, тут Пучдемон прав.

Компромиссом же может стать провозглашение республики в самой Испании.

Ихлов Евгений

Сейчас испанцы - и правые, и левые, и умеренные - всеми силами дают понять, как им важна целостность страны.

Но мне бы хотелось задать им вопрос: согласятся ли испанцы ради единства на превращение страны в республику, в демократическую федерацию, и на сохранение значительной части каталонских налогов в автономии (тот самый региональный хозрасчёт, который Горбачёв без труда дал балтийским республикам в 1990 году)?

Этот вопрос я ставлю именно так, поскольку для парламентского большинства - социалисты, леваки, либертарианцы из "Граждан" и партии этнических меньшинств (это вместе 60%) - монархия - это плата за мирных транзит из франкизма, сами же они - идеологические республиканцы, и сохранение у власти последней династии Бурбонов отнюдь их не прельщает. Условные монархисты - "Народная партия" (постфалангисты) имеет лишь 40% мест в Кортесах.

Поэтому тут невозможно фанатическое сопротивление республиканизму. Этническое и субэтническое разнообразие Испании также работает на поддержку идеи федерализации.

Остаётся только фискальная заинтересованность в богатой и динамичной провинции.

Таким образом, отказ от такого гипотетического компромисса означал бы что испанцам нужна не Каталония и каталонцы, а налоги от Каталонии... Что полностью обесценивает все рассуждения о вековом единении испанского народа и единой нации...