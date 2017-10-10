Против националиста Константинова могут возобновить уголовное дело

Родители националиста Даниила Константинова получили срочную телефонограмму из Верховного суда России. Как написал сам Константинов в фейсбуке, им сообщили о назначении судебного заседания по вопросу возобновления уголовного дела в отношении националиста по "вновь открывшимся обстоятельствам".

Константинов предполагает, что решение о возобновлении уголовного дела может быть связано с его деятельностью.

Константинов – лидер националистической "Лиги обороны Москвы". Он был задержан в 2012 году по обвинению в убийстве. Позднее дело было переквалифицировано на статью о хулиганстве. В 2014 году Константинова приговорили к трем годам колонии и сразу амнистировали. Сразу после освобождения националист покинул Россию.

