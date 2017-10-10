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Комитет Европарламента призвал ужесточить санкции против России

Комитет Европейского парламента по международным делам призвал ужесточить антироссийские санкции и укрепить связи Евросоюза с участниками проекта "Восточное партнёрство". Об этом сообщает корреспондент РСЕ/РС в Брюсселе.

Речь идёт прежде всего о Грузии, Молдавии и Украине, которые подписали Соглашения об ассоциации с ЕС. Для них предлагается разработать программы, которые в дальнейшем будут способствовать их вступлению в таможенный союз, единый энергетический и цифровой рынки, а также в Шенгенскую зону.

Рекомендации комитета, которые не носят обязательного юридического характера, теперь должны быть рассмотрены на пленарном заседании Европарламента.

24 ноября в Брюсселе открывается саммит "Восточного партнёрства", в котором также участвуют Армения, Азербайджан и Белоруссия.

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