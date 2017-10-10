США обеспокоены задержанием в Турции сотрудников их дипмиссий

Госдепартамент США выразил во вторник глубокую обеспокоенность в связи с задержанием и допросом в Турции местных сотрудников американских дипмиссий. Вашингтон потребовал допустить к ним адвокатов.

Ранее в тот же день президент Турции Реджеп Эрдоган возложил на посла США Джона Басса ответственность за дипломатический конфликт между двумя странами и заявил, что Анкара больше не считает его официальным представителем Вашингтона. Эрдоган утверждает, что Басс единолично приостановил выдачу американских виз и что в дипмиссии США проникли враждебные Турции "агенты".

В воскресенье вечером американское посольство сообщило, что временно прекращает выдавать визы из-за того, что считает беспочвенным арест двух работников консульства в Стамбуле, которых турецкие власти подозревают в связях с живущим в США оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого они обвиняют в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

В то же время Пентагон заявил, что, несмотря на дипломатический конфликт, Турция остаётся союзником США по НАТО и Вашингтон будет продолжать координировать с ней все военные операции.

