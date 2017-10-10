В Тбилиси произошли столкновения между полицией и оппозиционерами.

Как передаёт корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе, 8 человек арестованы в ходе столкновений у Тбилисской ратуши между полицией и активистами оппозиционных партий, протестовавших против решения властей передать компании, аффилированной с миллиардером Бидзиной Иванишвили, участок земли на центральной "Площади Свободы".

Столкновения начались после того, как полиция отказалась пропустить в зал заседаний городского собрания членов парламента Грузии от оппозиционных партий. По конституции они могут участвовать в заседаниях местных представительных органов с правом "совещательного голоса". Но председатель Тбилисского городского собрания объявил "закрытым" специальное заседание, на котором решался вопрос передачи одной из компаний Иванишвили земельного участка для обустройства автостоянки строящегося там семизвёздочного отеля.

Депутаты-оппозиционеры попытались прорваться через полицейское оцепление с помощью своих сторонников, но получили жёсткий отпор. При этом полиция арестовала нескольких активистов. Им вменяется в вину административное правонарушение и грозит штраф, либо несколько недель тюремного заключения.

Несмотря на протесты оппозиционных депутатов городского собрания, правящее большинство от партии "Грузинская мечта" всё-таки утвердило решение о передаче земельного участка компании, строящей отель, заявив, что это необходимо для создания тысяч новых рабочих мест.

