В Бахчисарае прошли обыски у крымских татар

В аннексированном Россией Крыму прошли массовые обыски и задержания среди крымских татар. В операции Бахчисарае были задействованы силы ФСБ, а также подконтрольных России МВД и внутренних войск.

Обыски начались в шесть утра сразу по шести адресам. Были задержаны крымско-татарские активисты Сулейман Асанов, Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов и Эрнест Аметов. Во время обыска у Сулеймана Асанова правоохранительные органы задействовали внутренние войска, блокировали интернет-связь и вели видеосъемку с беспилотников.

Также были задержаны и доставлены в отделение полиции восемь активистов организации "Крымская солидарность". Они собрались на место проведения обысков чтобы поддержать крымских татар и показать в социальных сетях действия правоохранительных органов.

Полиция запретила людям собираться возле мест, где проходят обыски. К домам крымских татар также приехали адвокаты, но их не пускают к подзащитным.

Сразу после начала обысков и до их завершения, СМИ опубликовали со ссылкой на региональное управление ФСБ информацию о том, что правоохранительные органы пресекли в Крыму деятельность ячейки последователей организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. В отношении шестерых задержанных возбудили уголовное дело за "организацию деятельности террористической организации".

"Хочу обратить внимание, что сегодня в Бахчисарае были проведены обыски и задержаны в основном те крымские татары, которые открыто демонстрировали свою гражданскую позицию, поддерживали людей при аналогичных обысках, участвовали в работе "Крымской солидарности". Власти продолжают затыкать рот инакомыслящим и несогласным", — отметил один из лидеров крымскотатарского движения Нариман Джелялов.