В правительстве России пообещали регулировать обращение криптовалют

Правительство России намерено законодательно регулировать выпуск и обращение криптовалют на территории страны. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов после совещания по криптовалютам у президента Владимира Путина, которое прошло 10 октября.

По словам Силуанова, российские власти дожны не только контролировать, но и "возглавить" эмиссию криптовалют. Министр финансов отказался раскрыть подробности о том, какую роль будет выполнять государство в этом процессе.

Криптовалюты неподконтрольны ни одному государству или частному лицу, их использование позволяет сохранить полную анонимность при покупке в интернете какого-либо товара. Противники криптовалют считают, что с их помощью, кроме прочего, можно финансировать терроризм. В России статус криптовалют пока законодательно не урегулирован.