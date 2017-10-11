В Мадриде потребовали у Каталонии объяснить ситуацию с независимостью

Власти Испании официально запросят у правительства Каталонии разъяснений по поводу объявления независимости. Об этом на экстренном заседании кабинета министров сообщил испанский премьер Мариано Рахой.

В телевизионном обращении Рахой пояснил, что заседание каталонского парламента 10 октября не внесло ясности в ситуацию после референдума о независимости провинции. На нём лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономная область получила право отделиться от Испании, но официальное провозглашение независимости отложил на несколько недель. В Мадриде считают, что из этого заявления не очевидно, объявил ли регион о независимости.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов тех, кто принял участие в голосовании. Мадрид объявил голосование незаконным. Референдум критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость, и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Против одностороннего объявления независимости Каталонией выступили также Франция, Германия и Италия.