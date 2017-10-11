Томские пенсионерки остановили кортеж Бастрыкина в Москве

Несколько жителей Томска остановили кортеж главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Москве, чтобы попасть к нему на прием и пожаловаться на бездействие местных чиновников. Как рассказала телеканалу ТВ-2 пенсионерка Галина Шергина, Бастрыкин вышел из машины и пообещал принять их.

Среди томичей, которые пришли на прием к Бастрыкину, Галина Шергина, Екатерина Гаврилина и Римма Круцъ. В июне их задержали в Томске после записи видеообращения к Владимиру Путину. Пенсионерки просили президента помочь им в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах.

Суд оштрафовал их на суммы от пяти до 25 тысяч рублей. В знак протеста против решения суда пенсионерки объявили голодовку.