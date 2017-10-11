Заседание министров обороны Юго-Восточной Европы открылось в Батуми

В грузинском городе Батуми открылось заседание руководителей оборонных ведомств стран Юго-Восточной Европы (SEDM) - организации, созданной в 1996 году при участии США. Так называемый "Министериал" впервые проходит в Грузии.

Выступая на "Министериале", министр обороны Грузии Леван Изория назвал главной угрозой безопасности "конвенциональные и неконвенциональные вызовы". По его словам, эти вызовы напрямую влияют на Восточную Европу. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе.

Встреча министров обороны Юго-Восточной Европы проходит с участием представителей США, Албании, Болгарии, Греции, Хорватии, Македонии, Италии, Румынии, Словении, Турции, Украины, Боснии-герцоговины, Сербии и Монтенегро. Молдавия учавствует в качестве наблюдателя.

За день до открытия "Министериала", в Батуми состоялись официальные консультации представителей оборонных ведомство США и Грузии. Обсуждалась ситуация в регионе и дальнейшее углубление грузино-американского сотрудничества в сфере обороны и Безопасности.