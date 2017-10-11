"Гонка преемников началась"

Владимир Путин еще не объявил о своем решении баллотироваться на выборах 2018 года, но уже вовсю идет обсуждение того, кто же станет премьером во время четвертого срока. Фамилия "Медведев" в этом контексте далеко не самая очевидная - источники Bloomberg, например, утверждают, что президент выбирает из других кандидатов.

Журналисты Bloomberg вписывают проходящий в Москве процесс по делу Улюкаева в контекст борьбы за влияние в Кремле - в контексте (вероятнее всего) грядущего четвертого срока.

Скрытая гонка преемников уже началась - утверждает "Блумберг", считая, что фигура "премьера-2018" может сыграть важную роль и в борьбе за право стать "преемником-2024".

Несколько человек из окружения Путина говорят, что идут интенсивные лоббистские усилия, направленные на замену Медвдева после выборов "более сильным управленцем", который может сделать больше для того, чтобы вдохнуть жизнь в захлебывающуюся экономику. Они говорят, что среди потенцитальных кандидатов - председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышлненности Денис Мантуров.

Более того - началась и гонка за победу в 2024 году, хотя до него, как замечает Bloomberg, еще довольно далеко.

Эксперты Bloomberg считают, что Игорь Сечин, как утверждается, стоящий за делом Улюкаева, объективно работает против Медведева.

Надо сказать, что имена возможных будущих премьеров Bloomberg взял не из воздуха - они действительно звучат в московских политических разговорах. Еще 3 мая, например, политолог Александр Морозов писал:

В Москве мир полнится слухами о том, что премьером после выборов будет Набиуллина. И это в общем-то очень логично. Во-первых, говорят, что Путин ее очень любит и очень доверяет. Во-вторых, если исходить из того, что рынки хорошо отреагируют на четвертый срок (стабильность!), то на назначение Набиуллиной рынки отреагируют так хорошо, что считай и санкций нет совсем. В-третьих, программу-то Кудрина должен реализовывать какой-то адекватный человек.

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Есть, правда, и такое мнение:

Владимир Милов

Если Путин переизберется, Медведев останется премьером без вариантов. По Конституции премьер становится и.о., если президент ку-ку. ДМ 100% лоялен, и для Путина это главное.

(Спойлер - хотите нормального премьера, голосуйте за Навального.)

Но, в любом случае, анонимные телеграм-каналы оживились:

Политджойстик:

Если Собянин на премьера, то СВК на Москву? Если на премьера - Набиуллина или Мантуров, то держать такого тяжеловеса, как Собянин на Москве опять таки не логично. Всё идет к тому, что Москве собираются менять мэра?

...

В общем, пока вброс Блумберга - это зондаж и не более того.

Мысли-НеМысли

Если Эльвира Набиуллина станет премьер-министром, то кто же пойдет на ее место? Наш любимый зампред Василий Поздышев? Но зачем он ушел с головой в процесс спасения «ФК Открытие» на пару с Орленко?



Поиграю немного в Незыгаря и предположу, что ЦБ не уйдет из цепких рук «женской команды», возглавит наш мега-регулятор правая рука Набиуллиной зампред Ксения Юдаева, а Поздышеву подготовят какую-нибудь площадку, может у ЦБ есть планы создать не один банк-франкенштейн, а целый выводок.



Но одно могу сказать точно, если Эля <Эльвира Набиуллина - РС> станет премьером, то бюджет она будет резать очень жестко и жестоко. Учитывая пересохшие доходы бюджета, именно сейчас в таком премьере есть большая потребность. Более того, западные игроки и крупные инвесторы воспримут это назначение крайне позитивно, для них Эля – глава ЦБ «намбер ван».

Интересно, как повлияет на перспективы Набиуллиной (а именно ее имя все же называется "первым среди равных") вспыхнувший интерес Кремля к криптовалютам. Еще совсем недавно глава Центробанка жестко заявляла, что не допустит их на рынок России:

На наш взгляд, это чревато подрывом денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем

Однако после вчерашнего совещания с участием Путина, вероятно, принято решение пойти иным путем.

Заявление министра финансов оставило всех, мягко говоря, в недоумении (что именно произойдет? государство превратится в крупнейшего майнера? признает ли оно уже существующие криптовалюты и если да, то каким образом поставит под контроль их рынок?). Сам Путин сказал, что нужно "использовать преимущества, которые дают новые технологические решения", но при этом иметь в виду "риски". Вообще в этом вопросе российские власти явно шарахаются из стороны в сторону:

Кстати!

Напомню всю цепочку событий:



5 июля. Путин: формирование цифровой экономики - вопрос нацбезопасности РФ



25 сентября. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил: «Я не верю в то, что у нас легализуют биткойны. Все это для нас чуждые зарубежные технологии, они основаны на зарубежной криптографии».



27 cентября. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал недоверие криптовалюте, сравнив биткоин с "МММ".



11 октября. Принято решение, что государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют.

Пока неясно, какую роль в принятом решении сыграло обращение одной из гражданок, о котором информирует сайт BitJournal.

Известная в узких кругах актриса, “играющая” свои роли под псевдонимом Мейси Ссенс, опубликовала видеообращение депутатам Государственной Думы, а именно Дмитрию Медведеву, Сергею Миронову, Геннадию Зюганову и Владимиру Жириновскому, с предложением легализации рынка криптовалют в РФ.​

Девушка активно проявила свою гражданскую позицию и заявила о том, что ей не безразлично будущее нашей страны. В обмен на принятие соответствующего законодательного проекта она дала обещание “вознаградить” каждого из четырех лидеров думских фракций, оказанием услуг сексуального характера.

Узаконьте Bitcoin, Ethereum, Zcash, ICO, и “я воплощу в реальность любые ваши фантазии” — заявляет порноактриса.



Однако заметим, что порядок “награждения” депутатов девушка определяет довольно четко: по порядку, пропорционально количеству мест в Гос. Думе.​