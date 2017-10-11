Сенцов в письме правозащитникам рассказал, куда его этапируют

Челябинские правозащитники Николай и Татьяна Щуры сегодня получили по почте письмо от украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает 20-летний тюремный срок в России. Письмо было написано 27 сентября из Кирова, где Сенцов находился, как он пишет, "проездом" из Якутии на Ямал. Режиссер сообщает, что его этапируют в Лабытнанги, город в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам Сенцова, за время этапа он побывал в нескольких "считающихся страшными" пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова. Никаких мер физического воздействия, а также унижения человеческого достоинства за время этапирования к нему не применяли.

О том, что Сенцова переводят из Якутии через Иркутск в другую колонию, стало известно в первой половине сентября. За прошедшее с тех пор время осужденный украинский режиссер, как он пишет в письме, "смог посмотреть все большие реки России: Волгу, Каму, Обь, Енисей и Лену, даже краем видел Байкал из окошка воздушной тюрьмы". По словам Сенцова, "самочувствие нормальное, полет проходит благополучно".

В 2015 году российский суд приговорил украинских граждан Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Их обвинили в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия отказывается выдать их Украине.