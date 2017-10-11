"Тошнотворная агитка ФСБ"

На Первом канале начался показ нового шпионского сериала, посвященного противостоянию российских и западных спецслужб. В сериале фигурируют не только хорошие ФСБ-шники и плохие ЦРУ-шники, но и проплаченные американцами оппозиционные блогеры и "пятая колонна", которая "раскачивает ситуацию", чтобы "вывести народ на улицы" - именно на этих "скрытых агентов" и намекает название "Спящие". "Действие проиcходит в Москве в июне 2013 года накануне больших геополитических событий и потрясений, которые, в результате, изменят дальнейшую жизнь мира", - сообщает официальная аннотация к сериалу. Сценарий к "Спящим" написал Сергей Минаев, в качестве одного из продюсеров выступил Федор Бондарчук, а режиссером стал Юрий Быков, известный российскому зрителю по фильмам "Дурак" и "Майор", а также сериалу "Метод".

Краткое содержание первой серии пересказывает в своем телеграм-канале Александр Плющев:

Гады ЦРУшники не вели подрывную деятельность против России аж 15 лет (видимо, потому что у власти в России было марионеточное правительство), но у них остались "спящие" агенты. Ситуация ухудшается, и агентов будят, присылая им смски или даже записки. Агенты делают недоброе, включая главное злодеяние - зверское убийство адвоката и борца с коррупцией, чтобы свалить все на ФСБ, которое как раз хорошее. До такой степени хорошее, что, не надеясь на правительство, оно само заключает секретный контракт по продаже России Китаю. У ФСБ под ногами путаются журналисты из пятой колонны - газеты ЗЕРКАЛО, главред которой внешне похож на Березовского, но бухает вискарек и дружен со следственным комитетом. В кабинете главреда - его фотки с Ельциным и какими-то другими предателями. Один журналист этой честной газеты честным трудом заработал на большой красивый дом, но сам он сволочь - изменяет жене с алкоголичкой, ведущей новости на федеральном канале. Пикантный момент - фамилия актрисы, играющей молодую ведущую - Андреева. По пути выясняется, что разметанный в пыль адвокат был при жизни гигантским ватным осьминогом. Во всяком случае, после взрыва 12 кг тротила под его автомобилем, на месте не остаётся никакой воронки, зато на стене дома образуется чернильное пятно этажа на три. Слава богу, есть красивый и честный полковник ФСБ, роль которого исполняет единственный артист, который хоть что то играет. Он с горшка влюблен в жену изменщика-журналиста, а она в него - ещё раньше и больше. Но ему некогда - он ловит засланных и внутренних агентов, которые пытаются устроить оранжевую революцию и не останавливаются ни перед чем.



Это содержание первого эпизода сериала "Спящие", на сценарии которого очевидно сказывается ликвидация ФСКН.

Автор рецензии на сайте "Кинопоиск" сравнивает "Спящих" с американским сериалом "Родина" (Homeland) - и ставит первым 1 балл из возможных 10:

Максвел

Неправильно судить обо всём сериале по двум сериям, но здесь всё-таки не тот случай. Тут после первой серии всё понятно. Для кого это всё сделано и с какой целью.



Примерно год назад Сергей Минаев брал интервью у Фёдора Бондарчука, где в конце спросил его: Когда в России появится свой Netflix? И вот Минаев сам приложил руку к созданию хм… шпионского сериала, который как-бы «Homeland», но наш, православный (я знаю что Homeland это не Netflix).



Как отличить российский сериал от нероссийского, даже если в нём пока ещё никто не начал разговаривать? Очень просто — обильное использование слоооумооо. Странно, что наши создатели киносериальной продукции до сих пор не могут смириться с тем. что слоумо не круто использовать примерно с 1999 года.



Саундтрек просто нагло слизан с заставки «Родины». Так же используются в таком же стиле пианино и саксофон. Не заметить это просто невозможно. Но правда иногда играет музыка, которая больше подошла бы для позднесоветского эротического фильма типа «Обнажённая в шляпе» или «Колесо любви».



Абсолютно карикатурные американцы, очень хитросделанные, и очень замороченные. Они даже двигаются и разговаривают так, как должны двигаться карикатурные американцы.



Немного о сюжете. Особо непонятно будет ли сюжет, но нас пытаются убедить, что газовый контракт это настолько конфиденциально и круто, что его нужно скрывать. Чтоб никакая американская гадина не прочухала ничего про него. Страх разглашения абсолютно не ясен. Вот если американцы вынюхают этот контракт, то что? Они его сорвут? А когда Россия начнет этот газопровод строить. то американцы тоже про это не узнают? Что такого страшного в этом контракте? Или Минаев думает, что газопровод заработает сразу после подписания контракта? Какая-то дичь. Да, и те эксперты, которые критикуют проект, который по их мнению считается убыточным — это наймиты ЦРУ. Вот так прямо. Ты считаешь, что строить дорогущий газопровод, который будет иметь только одного покупателя это плохая идея? Поздравляю, ты работаешь на ЦРУ.



В начале фильма нам пишут, что все герои сериала являются вымышленными и все совпадения случайны. Но портрет Путина на стене непременно висит, даже в сериале Путин наш президент. Про Януковича тоже не забыли, упомянув как на него давят, чтоб отдалился от России(всё происходит в мае 2013-го). Это сделано для того, чтоб зритель, который только что посмотрел выпуск «Время покажет» — лауреата «Тэфи» за лучшее ток шоу, а потом программу «Время», и во время просмотра сериала не забывал про Украину.



И ещё один невымышленный персонаж — бывший посол США Майкл Макфол, который прям сидит в посольстве и ведет разговоры о том, как устроить революцию, что в Египте получилось, и в России получится. А в ответ ему — уже вымышленный персонаж отвечает — не получится — ведь это Россия. Потому что Россия — великая страна, которую уважают даже враги.



Резюмирую: этот сериал не попытка сделать что-то на уровне западных телешоу, вроде «Карточного домика» или Чёрного списка, вовсе нет. Это попытка российских пропагандистских телеканалов диверсифицировать способы попадание этой пропаганды российскому зрителю. Допустим, телезритель устал от вечных политических шоу на Первом канале или Россия 1 НТВ и остальных, а тут он включит сериал и получит положенную ему дозу пропаганды.



Треш, и очень грустно, что в России невозможно снять сериал, который может критиковать собственное государство и её вождей. Приходится ругать чужих.

В том, что "Спящие" - очередной образец пропагандистской продукции Первого канала, не сомневаются многие из тех, кто успел посмотреть первые серии. Большинство претензий по этому поводу предъявляются Сергею Минаеву, автору не только сценария, но и идеи сериала.

Aleksey Martynov

Шикарное кино на Первом - "Спящие" . Надо было заказывать сценарий кино к столетию Большой Русской Революции Минаеву. Тогда б никаких мотильд не приключилось и поклонские без хайпа и ГД в стороне. Ну и зрителям хорошо.

Арина Бородина

Как сериал он сделан очень хорошо, жанрово - тоже отлично. Ну а с идеологическим контекстом там уже тяжко. Злостные црушники настолько злы и коварны, а фсбшики настолько смелы, красивы и благородны, что просто порой обалдеваешь:). По - минаевски в общем)

Но между этими двумя кланами там есть и полутона. Но я смотрю с интересом. Он держит, в том числе и этой политической начинкой пропагандистской, интересно куда приведет. А так там многое учли, хотя действие идет в 2013 году

​Alexey Manannikov

"Крым" уже отстой.

Вот "Спящие" на Первом - о благородных чекистах, продажных журналистах, подлых правозащитниках, вездесущих американских шпионах - настоящий шедевр социалистического реализма. Современная художественная интерпретация нетленки "ЦРУ против СССР".

Впрочем, больше всего "Спящих" сравнивают не с "Крымом", а с шпионским хитом времен СССР, на который Сергей Минаев, по его словам, ориентировался при создании сериала.

Anton Krasovsky

Из ваших постов я понял, что "Спящие" – это такой новый "ТАСС уполномочен заявить". То есть точно нужно смотреть.

Ирина Каликина

Товарищи дороги, сорри вери мач, но при всем уважении к Сергею Минаеву то, что вчера начали показывать в телевизоре, ни разу не современная версия Тасса. Потому что тасс уполномочен заявить - это Юлиан Семенов, а также Соломин, Кикабидзе, Тихонов, Петренко, Куравлев, Юматов, Клюев и масса отличных актеров в ролях второго плана. В Тассе интересно все, от сюжетной линии до диалогов, потому что сериал делали мастера своего дела. Спящие.... Честно, я досмотрела до середины, потом стало неинтересно. Но, возможно, кому-то зашло и понравилось, ибо на вкус и цвет все фломастеры разные. Поэтому тем, кому этот сериал зашел, enjoy the movie. А я на выхах, пожалуй, пересмотрю Тасс.

Alexey Kondulukov

Сейчас создатели начнут говорить, что это, мол, постмодернисткая игра на штампах и только продвинутые увидят в этом второе дно, а на самом деле, возможность проговорить какие-то вещи, как у Семенова в "ТАССе", где он помимо детективной истории много страниц посвятил рассуждениям о советской жизни и не только. Но, на мой взгляд, главная проблема в том, что эти "Спящие" реально усыпляют, несмотря на весь экшн, это очень предсказуемое и скучное кино.

Вместе с тем сериал настолько точно отражает дух времени, что все его недостатки на этом фоне теряют значение, считает ​Станислав Кучер:

Всем срочно смотреть сериал "Спящие"! Там все бесподобно - идея, сценарий, диалоги, актерский ансамбль. Но главное - там блестяще раскрыта самая актуальная для России XXI века тема - борьба с внешними и внутренними врагами.

Главным внешним врагом России — это знает каждый школьник — на протяжении всей нашей тысячелетней истории являются Соединенные Штаты Америки. Не верите, спросите у школьников, и не надо цепляться к хронологии, истина не зависит от фактов. Подозреваю, скоро будут сняты сериалы (если нет, дарю идею), которые просветят вас о том, что и хазары, и печенеги, и татаро-монголы, и прочие шведонемцеполяки были не более чем американскими марионетками, которые просыпались и активизировались по звонку из Лэнгли (если вы еще не в курсе, штаб-квартира ЦРУ де-факто существовала задолго до плавания Колумба, просто раньше она была замаскирована под индейский вигвам).

В рецензии, опубликованной на сайте Коммерсантъ FM, Кучер развивает свою мысль:

Я давно ждал, когда, наконец, это случится. Пару лет назад мы даже обсуждали подобный сюжет на даче у друга-тележурналиста. Делали шашлыки, а фоном в гостиной по одному из спутниковых каналов шел какой-то сериал, в котором доблестные российские спецназовцы спасали мир в разных его точках от коварных происков зарубежных политиков и головорезов. Подлые иностранцы жевали жвачку, говорили по-английски и очень напоминали карикатурных американцев из советских «шедевров» типа «Одиночное плавание».

— Может, хватит нам быть наполовину беременными? — вслух фантазировал приятель. — Зачем все эти полутона? Не пора ли федеральному ТВ замахнуться на Юлиана нашего Семенова и создать нормальный ремейк «ТАСС уполномочен заявить», с конкретными агентами ЦРУ, предателями Родины, словом, полным пропагандистским набором? Впрочем, увы, такой треш только на спутнике и кабеле и возможен. К тому же, у нас хватает Киселевых, Соловьевых и прочих ток-шоу, где можно «мочить» американцев, поднимая и понижая градус, когда необходимо…

Я преклоняюсь перед политическим чутьем, предпринимательской жилкой, ну и, в первую очередь, градусом патриотизма в крови у автора сценария «Спящих» Сергея Минаева и продюсера Федора Бондарчука: пока мы с другом фантазировали — они сделали. Причем сделали так, как не снилось в разгар холодной войны Юлиану Семенову, Юрию Андропову и Михаилу Суслову вместе взятым. Именно поэтому они, уверен, теперь войдут в историю синематографа уже не столько как авторы «Духless» и «9-й роты», сколько как художники государственного масштаба, в октябре 2017-го заговорившие, наконец, о главном.

Олег Кашин (платный раздел Republic) тоже считает, что творческую задачу создатели сериала поставили перед собой сами, без указаний "сверху" - и в этом одно из его кардинальных отличий от советского собрата:

Напрашивается сравнение с советскими аналогами формата «ТАСС уполномочен заявить», но чекистское кино в Советском Союзе снималось под прямую диктовку андроповского ведомства и не позволяло себе ничего сверх того, что писалось в реальных нотах ТАСС, а «Спящие» больше похожи на скандальный роман 1969 года «Чего же ты хочешь?» Всеволода Кочетова – современники тоже думали, что это заказ Кремля или КГБ, но, судя по последующим разгромным рецензиям и отсутствию переизданий, ультралоялист Кочетов действовал сам. В его романе по шестидесятнической Москве, почти как в «Мастере и Маргарите», шныряла группа загадочных гостей в составе старого эсэсовца, белоэмигранта, проститутки и американского спецназовца. Их прислало ЦРУ для идеологических диверсий, и они быстро нашли в Москве множество не называемых по именам, но легко узнаваемых союзников, от славянофила Солоухина до либерала Окуджавы. Ни Суслов, ни Андропов не заказывали Кочетову такого романа, но это и не имело значения – коллективное бессознательное советских консерваторов автор «Чего же ты хочешь?», будучи убежденным советским патриотом, описал подробно и жутко.

«Спящим» тоже не нужен прямой заказ – мир, в котором разворачивается действие сериала, создан не Минаевым и не Бондарчуком, а политическим блоком Кремля и федеральными телеканалами. Они создавали этот мир на протяжении многих лет. В этом мире за исламистскими терактами на Ближнем Востоке обязательно стоит ЦРУ, политические убийства в России организуются им же с целью дестабилизации, переходящей в «майдан», если у чиновника за границей учатся дети, то он рискует быть завербованным, либеральная пресса привычно мутит воду, а популярные блогеры строчат комменты под диктовку нанятых американцами политтехнологов. Этот мир давно существует в новостях федеральных каналов, и его экспансия в развлекательный масскульт была вопросом времени – даже странно, что кино «про Навального» сняли только сейчас.

Причастность к проекту режиссера Юрия Быкова, чью социальную драма 2014 года "Дурак" зрители сравнивали с "Левиафаном" Андрея Звягинцева, многих неприятно удивила.

Andrey Kubich

Во. Юрий Быков снял тошнотворный сериал. По сценарию Минаева. И это очень печально

Leonid Pavlyuchik

Посмотрел первые две серии "Спящих" по Первому каналу. Лучше бы я это никогда не видел и не знал о существовании этого фильма. Ужасно печально, что с людьми происходит.

Александр Плющев

Очень радостно за некогда хорошего режиссёра Юрия Быкова, особенно, если ему достойно заплатили за этот адский треш, снятый примерно как снимали в 90х.

Пост Плющева запустил дискуссию о моральных и творческих качествах создателя "Дурака".

Смирнов

Плющев пишет, что режиссер Быков был хорошим некогда. А мне кажется он был совершенно чудовищным и надеюсь, что его сериал про ФСБ и газету "Зеркало" это все же шаг вперед. Фильм "Дурак" это ведь просто катастрофа, очень плохо, просто очень и очень

Прикладная социопатия

У режиссёра Быкова ещё была ментовская драма «Майор», которую я когда-то скачал, но так и не посмотрел.

КАШИН

Плющев пишет про «некогда хорошего режиссера Быкова», а почему он был хороший - потому что кадр умел выстраивать или там про монтаж понимал? Нет, режиссер Быков был хороший, потому что у него была идеологически правильная жкх-драма «Дурак». Когда за идеологическую правильность люди готовы считать режиссера хорошим, это sad.

Мне в этом смысле проще, я в рецензии на фильм «Дурак» написал - «а какие еще сериалы снимал Быков?», а теперь и ответ подоспел.

PLUSHEV

Олег включает аналитику даже тогда, когда можно просто спросить, в результате получается очень милая конспирология. У Быкова есть отличный фильм "Майор" (он был у меня в программе "Попутчики" про него) и очень неплохой "русский Декстер" - сериал "Метод" с Хабенским и той же Паулиной Андреевой. Взгляды Быкова хорошо известны и даже изложены в Википедии, всем на них насрать, пока он снимает хорошее кино.

Sebastyan Pereyra

У Быкова дебютный фильм "Жить" был действительно интересным, и на нём, по всей видимости, свой творческий потенциал он исчерпал - все последующие работы были значительно слабее. Ну а сериал на шпионскую тему - [дрянь] по умолчанию., омерзительней может быть только сериал про Вторую мировую.

Андрей Берченко

Как-то залез в пост Юрия Быкова, где шло обсуждение его желания переквалифицироваться из режиссера в шоураннера. На мой вопрос зачем, он ответил что-то наподобие"любое человеку свойственно искать свое место в мире.")

К чему это я?

К тому, что если ты ищешь свое место в системе - обязательно найдешь. Но..на ходу придется принять часть картины мира, которую система распространяет на своих подданных.

Алексей Красовский

Да все понятно. На Первом свободу можно продать дороже всего. Правда деньги задерживают как в кино про Завод, зато узнаваемость, спрос. Вот и мечутся между танцами и адаптациями. Ипотечный период творчества, пройдет когда-нибудь.

Юрий Богомолов

Слоган "Спящих": "Просыпайтесь!".

Он обращен не только к персонажам, но и к мастерам культуры, которые не знают еще, с кем они?

"Просыпайтесь!, -- требует господин Минаев, -- и подливайте масла в огонь шпиономании, а то братки Киселев, Соловьев и остальные притомились.

Как мы заметили, Эрнст (известный) Бондарчук, Юрий Быков уже проснулись и живо принялись за дело. Кто следующие?

Телеканал "Дождь" опубликовал интервью, в котором Юрий Быков без обиняков объясняет Павлу Лобкову, почему он согласился снимать "Спящих":

Скажем так, после событий на Украине, которые произошли, как известно я не сильно либеральных взглядов человек, у меня был некий шлейф эмоциональный. Особенно после Дома профсоюзов. И я, честно говоря, хотел высказаться на тему явления оранжевой революции. И были какие-то у меня личные изыскания в этом смысле. Я сам был на многих митингах ночами — на Триумфальной, на Болотной. Потом стал потихонечку разбираться, что там за архитектура. И в общем возникло ощущение, что нужно на эту тему как-то высказаться. Первый заход был с Донбассом, но я, честно говоря, отказался от этой идеи впоследствии. Фильм про Донбасс. "Волонтеры" назывался проект. Какое-то время висел на Кинопоиске, но потом я решил этот проект оставить. А когда появился сценарий Сережи Минаева... С одной стороны, это такая жанровая история, с другой стороны — это, по большому счету, такой художественный вымысел во многих аспектах, я имею в виду персонажей, драматургию и так далее. Мне показалось, что там смысловая и зрительская нагрузка и в общем приблизительно отображает мои взгляды и я за это взялся

Основатель "Дождя" Наталья Синдеева, ссылаясь на это интервью, упоминает о книге, написанной от лица офицера СС, который в ходе повествования постепенно превращается из обычного человека в палача:

Обязательно посмотрите Пашин разговор с режисером Юрием Быковым о сериале Спящие. Прям боль... нет разочарования, есть попытка понять режисера и всех, кто принял участие в этом проекте. И почему-то приходит в голову книга Джонатана Литтелла Благоволительницы.

Режиссер на днях удалил из Facebook свою учетную запись - многие предполагают, что он сделал это в качестве реакции на обсуждение, но есть и версия, что Быков сейчас слишком занят на съемках нового фильма "Завод" и не хочет отвлекаться на споры в соцсетях.

Ксения Ларина

Скажите, а Юрий Быков уже сбежал из фейсбука?

Natasha Isakova

Да, он анонсировал уход: пока не разберётся, как относиться к политической реальности и типа на чьей он стороне.