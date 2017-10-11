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Настоятельниц "православного приюта" под Ярославлем приговорили к тюрьме

Раиса Гусманова (справа) и Гузель Семёнова в Ростовском районном суд

Ростовский районный суд вынес приговор по делу настоятельниц так называемого "православного приюта" в селе Мосейцево Ярославской области. В ноябре 2014 года там погибла 13-летняя воспитанница Татьяна Любимова.

Приемная мать Татьяны Людмила получила 5 лет колонии, ее напарницы Рифа Гусманова – 12 лет колонии и Гузель Семёнова – 5,5 года.

Согласно материалам следствия, воспитанницы приюта подвергались систематическим побоям, их принуждали к тяжелому физическому труду, что негативно отразилось на их здоровье, а уровень знаний детей не соответствует норме.

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