Настоятельниц "православного приюта" под Ярославлем приговорили к тюрьме

Ростовский районный суд вынес приговор по делу настоятельниц так называемого "православного приюта" в селе Мосейцево Ярославской области. В ноябре 2014 года там погибла 13-летняя воспитанница Татьяна Любимова.

Приемная мать Татьяны Людмила получила 5 лет колонии, ее напарницы Рифа Гусманова – 12 лет колонии и Гузель Семёнова – 5,5 года.

Согласно материалам следствия, воспитанницы приюта подвергались систематическим побоям, их принуждали к тяжелому физическому труду, что негативно отразилось на их здоровье, а уровень знаний детей не соответствует норме.