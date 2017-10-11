СМИ: российские компании покупали американское ПО, несмотря на санкции

Государственные компании в России и аннексированном Крыму покупали программное обеспечение корпорации Microsoft, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства компании из санкционного списка купили более пяти тысяч продуктов Microsoft на сумму более одного миллиона долларов. Как утверждает Reuters, в процессе покупки некоторые пользователи представляли ложную информацию о себе. Кроме того, по данным агентства, программы Microsoft приобретались через третьих лиц. Данных о прямых закупках программного обеспечения собеседники Reuters не сообщили.

В Microsoft сообщили, что в данный момент компания изучает вопрос продажи своих продуктов российским компаниям. В случае выявления нарушений, корпорация собирается приостановить ненадлежащие продажи.

Reuters отмечает, что среди компаний из санкционного списка – производитель ракетных установок "Бук" "Алмаз-Антей"; компания "Главгосэкспертиза", которая участвует в строительстве Крымского моста; и принадлежащий российскому министерству обороны оздоровительный курорт "Крым". "Алмаз-Антей" не ответил на запрос Reuters. Санаторий Минобороны отказался от комментариев. В "Главгосэкспертизе" заявили, что работают в рамках российского законодательства.

США ввели санкции против России в связи с аннексией Крыма в 2014 году, поддержкой вооруженных сепаратистов на востоке Украины и вмешательством России в выборы президента США в 2016 году. Россия все обвинения в свой адрес категорически отвергает.