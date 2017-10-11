Паблики "ВКонтакте" предупредили о мониторинге экстремизма

Восемь крупнейших по численности пабликов Пушкинского муниципального района Подмосковья получили письма с предупреждением о том, что они находятся на профилактическом контроле. Об этом сообщает "Новая газета". Копия документа была опубликована в паблике "Пушкино Сегодня".

Письма разослала антитеррористическая комиссия Пушкинского района. В них говорится, что паблики должны "пресекать попытки размещения экстремистских материалов". Администрацию сообществ предупредили об административном и уголовном наказании за несоблюдение законодательства. Несколько владельцев сообществ подтвердили изданию получение письма. Некоторые из них назвали меры властей "перестраховкой в связи с обострением ситуации по стране в целом".

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Суммарно в восьми сообществах состоит более 100 тысяч подписчиков. Всего в районе проживает чуть более 163 тысяч человек.

