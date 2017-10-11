На Украине задержан заместитель министра обороны

На Украине по подозрению в коррупции задержаны заместитель министра обороны Игорь Павловский и глава департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Владимир Гулевич.
По данным портала "Лiга.Новости", следствие считает, что они причастны к растрате около пяти с половиной миллионов долларов при закупке топлива для оборонного ведомства.
Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время брифинга сообщил, что всего по этому делу задержаны 4 человека. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
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