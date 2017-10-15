Клуб одиноких сердец. Эфир в 20:05

Журналист Дарья Варламова и социолог Ольга Исупова об эпидемии мужского одиночества
Клуб одиноких сердец. Одиночество - бич современной жизни, но, как показывают исследования, особенно от него страдают мужчины. Почему сильный пол оказывается самым уязвимым, и есть ли выход? Гости программы - журналист Дарья Варламова и старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Ольга Исупова. Эфир в 20:05.
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