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Археология

Клуб одиноких сердец. Эфир в 20:05

Журналист Дарья Варламова и социолог Ольга Исупова об эпидемии мужского одиночества

Клуб одиноких сердец. Одиночество - бич современной жизни, но, как показывают исследования, особенно от него страдают мужчины. Почему сильный пол оказывается самым уязвимым, и есть ли выход? Гости программы - журналист Дарья Варламова и старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Ольга Исупова. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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