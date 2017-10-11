BAFTA исключит Харви Вайнштейна из-за сексуальных скандалов

Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила членство американского продюсера Харви Вайнштейна, обвинённого в многочисленных сексуальных домогательствах и насилии.

В заявлении академии говорится, что поступившие жалобы на него свидетельствуют о том, что его поведение является недостойным и идёт вразрез со всеми ценностями и принципами академии.

За приостановкой членства последует официальная процедура исключения Вайнштейна, как это предусмотрено регламентом BAFTA.

Ранее в сексуальных домогательствах продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Хизер Грэм, Эшли Джадд и другие актрисы

Харви Вайнштейн – обладатель многих престижных премий, в том числе «Оскара» и BAFTA.