СМИ: в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора возбудили дело

Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского заподозрили в мошенничестве. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщило издание vc.ru. Информацию об уголовном деле в отношении Ампелонского подтверждает ТАСС. Агентство ссылается на материалы самого дела.

Кроме Ампелонского, по данным СМИ, по делу о мошенничестве проходит руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин. 5 октября Чертановский суд Москвы отказал следствию в аресте чиновников. При этом на сайте суда есть информация о домашнем аресте еще одного сотрудника Роскомнадзора – главы аппарата ведомства Александра Весельчакова. Его, предположительно, также обвиняют в мошенничестве. Детали самого дела пока неизвестны.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался комментировать информацию об уголовных делах в отношении своих подчиненных, сообщает "Интерфакс".