Репортер The Wall Street Journal осуждена в Турции за поддержку курдов

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что ее репортер Айла Альбайрак заочно приговорена судом Турции к двум годам и одному месяцу тюрьмы.
Как сообщает Associated Press, ее обвинили в поддержке курдских сепаратистов, чья деятельность запрещена в Турции.
Издание выступило в защиту Альбайрак и назвало обвинения необоснованными. Журналистка будет обжаловать приговор.
Айла Альбайрак имеет финское и турецкое гражданство и сейчас находится в Нью-Йорке.
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