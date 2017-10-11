На Украине задержана сотрудница Нацгвардии - российская шпионка

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу Нацгвардии, которая была секретным агентом России.

Как рассказал на брифинге глава СБУ Василий Грицак, фамилия задержанной Родионова. Сотрудники российских спецслужб завербовали её летом прошлого года, когда она навещала в России свою сестру.

По словам Грицака, шпионка передала значительный объем секретных документов. Свои агентурные сообщения она подписывала псевдонимами - "45-й" и "Невский".