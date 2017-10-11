Северная Корея угрожает США "огненным градом"

Северная Корея угрожает ответить "огненным градом" на слова президента США Дональда Трампа о его готовности уничтожить КНДР.

Как заявил в беседе с делегацией агентства ТАСС в Пхеньяне глава МИД КНДР Ли Ён Хо, оружие массового поражения является для его страны инструментом сдерживания и защиты суверенитета от внешней агрессии, поэтому она никогда не согласится ни на какие переговоры по своей ядерной программе.

В ночь на среду над Корейским полуостровом пролетели два американских стратегических бомбардировщика, которые затем провели учебные пуски ракет класса "воздух-вода" около южнокорейского побережья. Об этом сообщили военные Южной Кореи. Американские военные, со своей стороны, сказали о проведении совместных ночных учений с японскими и южнокорейскими военными самолётами. Как передаёт Reuters, в это самое время президент США Дональд Трамп обсуждал с руководителями силовых структур возможные действия в ответ на агрессию КНДР или в целях предотвращения угрозы применения ею ядерного оружия.

Напряжённость отношений между Вашингтоном и Пхеньяном возросла в связи с активизацией ядерных и ракетных испытаний в Северной Корее и крайне агрессивными заявлениями её руководства в адрес Америки.

