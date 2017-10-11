ПАСЕ рекомендует провести 4-й саммит Совета Европы

ПАСЕ рекомендует провести четвёртый саммит Совета Европы - с участием глав государств и правительств всех 47 стран-участниц организации.

Как говорится в резолюции, принятой в среду на пленарной сессии Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, в настоящее время политические изменения в Европе и за её пределами угрожают целостности и единству стран континента. Ежедневная угроза терактов, рост евроскептицизма, национализма, популизма, ксенофобии, наличие открытых и замороженных конфликтов, факты аннексии и оккупации территорий других стран, - всё это угрожает безопасности континента и приводит к появлению огромных масс беженцев.

С учётом всех этих факторов, ПАСЕ полагает, что Совет Европы и ценности, на которых он основан, нужны как никогда, и что созрела необходимость созвать широкий европейский форум на высшем уровне, чтобы обсудить пути укрепления взаимодействия всех структур организации в новых условиях.

Центральными темами саммита могут стать в том числе: усиление эффективности систем защиты прав человека, основ демократии, усиление позиций и влияния Европейского суда по правам человека, обеспечения выполнения его решений странами-участницами.

Предыдущий саммит состоялся в Варшаве в 2005 году.

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. Одним из самых значительных его достижений считается принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.