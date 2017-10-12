В России представили новые купюры с аннексированным Крымом

Центробанк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Это первое крупное обновление банкнот за последние десять лет.

На купюрах изображены Дальний Восток и аннексированный Россией Крым. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в эти два региона новые деньги поступят в октябре. Массовое обращение купюр по всей стране начнется в декабре. Тогда же к работе с новыми купюрами будет готова банкоматная сеть.

Конкурс по выбору внешнего вида денег начался ещё прошлым летом. На всероссийском голосовании люди выбирали изображения для новых купюр из пяти тысяч достопримечательностей. В итоге символами банкнот выбрали космодром Восточный и мост на остров Русский, а также Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.