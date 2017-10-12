Румыния отказалась выдать лицензию российскому телеканалу RTR

Власти Румынии отказались предоставлять лицензию на вещание российскому международному спутниковому телеканалу RTR в связи с "угрозой пропаганды" и распространения "фейковых новостей" о Европейском союзе и США. Об этом сообщает Международное французское радио (RFI). Это решение поддержали все девять присутствовавших на заседании членов Румынского национального совета по телевидению и радио.
Представители RTR заявили, что будут добиваться лицензии на вещание на территории Румынии.
Российский телеканал, который входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), сообщил о намерении начать вещание в Румынии в августе.
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