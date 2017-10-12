Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушёл в отставку

Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Таким образом, Турчак стал одиннадцатым главой региона, покинувшим свой пост с формулировкой "по собственному желанию" за последние две недели.

Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Андрей Турчак возглавлял Псковскую область с 2009 года. Правозащитники и оппозиция подозревают его в причастности к нападению на журналиста Олега Кашина, который был избит в ноябре 2010 года в Москве. Сам Кашин называет Андрея Турчака заказчиком преступления. Губернатор отвергает обвинения. Осенью 2015 года журналист заявил, что дело о покушении на него раскрыто. Нападавшие оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего отцу губернатора Псковской области – Анатолию Турчаку, который считается другом президента Путина.