"Россия 24" заявила о связи "Эха Москвы" с западными НКО

Телеканал "Россия 24" подготовил сюжет о якобы имеющемся сотрудничестве радиостанции "Эхо Москвы" с западными некоммерческими организациями (НКО). Об этом сообщил телеканал "Дождь".

Как утверждает "Россия 24", в настоящее время западные НКО через прессу пытаются сформировать в российском обществе "прозападную позицию в преддверии президентских выборов".

Доказательством сотрудничества "Эха Москвы" с НКО авторы сюжета сочли встречу сотрудников радиостанции с представителями правозащитной организации "Репортеры без границ" и немецкого предпринимательского фонда имени Роберта Боша. Мероприятие состоялось в Оренбурге в конце сентября. По информации "России 24", в нем участвовали шеф-редактор местного отделения радиостанции Максим Курников, журналисты центрального "Эха Москвы" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

Авторы видеосюжета отмечают, что разговор касался финансирования российских оппозиционных блогеров и журналистов. Кроме того, "Россия 24" утверждает, что в прошлом году радиостанция получила более трех миллионов рублей за продажу информации зарубежной прессе.

Александр Плющев в твиттере назвал ролик "адовым сюжетом про врагов России".

А в телеграм-канале журналист отметил, что телеканал выпустил "наглядное пособие "как слепить сюжет из ни черта".

В июле российский Первый канал выпустил сюжет, в котором говорилось о финансировании "Эха Москвы" американским правительственным агентством по иностранному вещанию BBG. Холдинг "Газпром-медиа", которому принадлежит контрольный пакет акций радиостанции, информацию об иностранном финансировании категорически отрицает.