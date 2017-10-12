Случай Милоша Земана

Сенат Чехии намерен выслушать объяснения президента страны Милоша Земана по поводу его предложения выплатить Украине компенсацию за фактическую потерю Крыма. На сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге Земан назвал аннексию Крыма "завершенным делом". "Необходимо, прежде всего, попытаться избежать войны в Европе... Если будет диалог между Россией и Украиной, я –​ это моя точка зрения –​ считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа", –​ сказал президент Чехии.

Слова Земана спровоцировали громкий дипломатический скандал. Украинский президент Петр Порошенко, выступая в ПАСЕ, заявил, его страна "не будет торговать своими территориями в обмен на деньги, нефть или газ". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, со своей стороны, призвал не обращать на слова Земана внимания. "Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", — написал Климкин в своем твиттере. А премьер-министр Чехии Богуслав Соботка отметил: "Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства". Напомним, что согласно Конституции Чешской республики внешнюю политику страны определяет ее правительство, ответственное перед парламентом, а не глава государства.

Официальные представители России заявили, что "тема Крыма закрыта", полуостров является частью российской территории, и Москва не намерена вести переговоры о возможной компенсации Украине за потерю Крыма.

В начале этого года Милош Земан заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся в январе 2018-го. Это будут вторые в истории Чешской республики выборы главы государства всенародным голосованием: раньше президента избирал парламент. Несмотря на целый ряд скандальных заявлений и поступков, преклонный возраст, проблемы со здоровьем и нескрываемое пристрастие к алкоголю, Земан имеет немалые шансы остаться в Пражском Граде (древней резиденции чешских королей, а затем президентов) еще на пять лет.

Как полагает живущий в Праге политолог Иван Преображенский, заявление на сессии ПАСЕ Земан адресовал именно своему электорату.

–​ Зачем Милош Земан это сказал? Просто ляпнул, не подумав, или он все-таки преследовал какие-то политические цели? Если да, то какие – внешне- или внутриполитические?

О том, где находится Крым, большинство чехов имеют весьма смутное представление

–​ Совершенно очевидно, что Милош Земан делал это предложение абсолютно во внутриполитическом контексте. В данном случае ПАСЕ стала только трибуной для того, чтобы максимально громко сделать это заявление, продемонстрировав чешским избирателям за пару месяцев до президентских выборов и прямо накануне парламентских , что Земан остается политиком номер один в Чехии. Это первое. Второе –​ это внутриполитическое событие, потому что таким образом Земан начинает последний этап предвыборной кампании, а он собирается снова баллотироваться на пост президента. И если здоровье ему не помешает, то его шансы на победу выглядят наиболее вероятными. Это внешнеполитическое заявление только в одном контексте – его адресованности России. То есть это сигнал для Кремля, и возможно, Земан надеется, что получит таким образом какую-то дополнительную поддержку на президентских выборах. Хотя уже видно по реакции из Москвы, что Кремль аккуратно реагирует и набрасывать мячик на ракетку Земана не собирается.

–​ Судя по вашим словам, это заявление Земана должно было быть положительно воспринято чешским электоратом...

– Тут вопрос в том, какую часть его заявления в ПАСЕ рассматривать. Крым, по большому счету, чешский электорат волнует мало. Где находится этот Крым – большинство чехов имеют весьма смутное представление. Исторические параллели, которые так любит поднимать Земан, тоже чехам, мягко говоря, не близки. Исторические аналогии с судецкими немцами, которые любят использовать оппоненты Земана, чехов, скорее, фрустрируют, и они предпочитают на эту тему вообще не думать. Но главный посыл Земана к собственным избирателям был другой. Это слова не о Крыме, а о том, что необходимо избежать новой большой войны в Европе. Мол, мы должны все, грубо говоря, жить дружно, дружить и с Украиной, и с Россией, поддерживать со всеми хорошие отношения, избегать конфликтов. И это будет позитивно воспринято значительной частью чешского электората, который опасается возможных осложнений в Европе, не очень понимая, что именно происходит, инстинктивно боится углубления и российско-украинского конфликта, и конфликта Европейского союза с Россией. Эти не очень политизированные люди являются в данном случае главной аудиторией для этого заявления. И слова о Крыме они не услышали, они услышали свое.

–​ Милош Земан уже довольно пожилой политик, известно о его увлечении алкоголем, в то же время вы его называете политиком номер один в Чехии. Неужели никто не может противопоставить тому, что он предлагает, что-то новое? Или воспользоваться риторикой, которой сам Земан пользуется?

Никакой ответственности Земан за заявление по Крыму не несет, поскольку не может поспособствовать его реализации

– По большому счету, он ничего и не предлагает, действуя как классический популистский политик. Он опирается в значительной мере на опросы общественного мнения или на собственное представление об общественных настроениях в Чехии. И просто стремится им максимально соответствовать. Именно способность к этому, очень высокое политическое умение соответствовать настроениям своих избирателей и превращает его, пожалуй, в наиболее успешного чешского политика на данный момент. И социологические опросы подтверждают, что он пользуется большим доверием населения. Можно ли с ним бороться политически? Безусловно, можно. На этом же уровне прекрасно можно дискутировать с Земаном и можно его обыгрывать. Проблема просто в том, в сегодняшней Чехии что очень немного политиков, которые способны это делать.

–​ Но при этом, наверное, нельзя не упомянуть, что реальной власти у президента Чехии по закону не очень много. Может быть, это и позволяет Земану делать такие кажущиеся по меньшей мере безответственными заявления?

– Можно смело сказать, что никакой ответственности Земан за это заявление не несет, поскольку никак технически не может поспособствовать его реализации. Он действительно является не то что бы английской королевой в Чехии, но его полномочия исчерпываются возможностью не согласования назначений каких-то отдельных государственных служащих – судей и так далее. И возможностью наложения вето на законопроекты, но это вето вполне легко может преодолеть парламент. Это если говорить юридически. В реальности влияние Земана как первого всенародного избранного в Чехии президента несколько выше именно потому, что он стремится участвовать во всех вопросах, активно влиять на правящую коалицию и углублять противоречия между партиями. Играть на этом, с тем чтобы они апеллировали к нему как к условному третейскому судье. Поэтому не стоит недооценивать уровень его влияния. В отличие от более ответственных членов правительства, которые вынуждены будут отвечать за свои слова и перед однопартийцами, и перед коллегами из европейских стран, и перед Европарламентом, и перед своими избирателями, Земан, по большому счету, имеет только одну аудиторию – это его избиратели, и общается он напрямую с ними, в соответствии с их же запросами. Это очень удобно, когда ты можешь себе позволить, абсолютно не неся за это ответственности, говорить именно то, что они хотят услышать.

–​ Еще одно недавнее нашумевшее заявление Земана –​ опровержение им сообщения, что он стал меньше пить. Как вы считаете, это сыграло ему на руку или, наоборот, снизило популярность?

Очень удобно, не неся за это ответственности, говорить то, что избиратели хотят услышать

– Трудно сказать. Я думаю, что в определенных относительно маргинальных кругах населения оно повысило его популярность. Для среднего чеха, для которого политика – это в первую очередь человек, с которым он пойдет или не пойдет выпить пива, это не сыграло, как минимум, серьезной негативной роли. Для политически ответственного класса, более образованных слоев общества это, безусловно, негативно. Но Земан все время демонстрирует, насколько он презирает чешские интеллектуальные и правящие элиты, и надо сказать, что они отвечают ему взаимностью. Поэтому думаю, что на его электоральном положении это могло отразиться незначительно. Он просто поддерживает репутацию "своего парня", с которым можно покурить, выпить пива или водки. Но это может сыграть в будущем на президентских выборах с Земаном плохую шутку. Потому что все избиратели видят, что его здоровье, мягко говоря, не улучшается. Во время поездки в Китай он вынужден был постоянно пересаживаться в инвалидное кресло, у него не хватало сил долго стоять, и все это тоже видели. Рассуждения о том, какие конкретно у него заболевания и что мешает ему работать, это настолько уж общее место в чешской прессе, что в какой-то момент этот фактор может сыграть против Земана. Вопрос в том, насколько избиратели будут опасаться того, что Земан просто не сможет в силу состояния здоровья до конца исполнять свои президентские обязанности весь второй президентский срок. И тогда не исключено, что электорат просто спишет его по банальной причине – профессиональной непригодности, – считает Иван Преображенский.