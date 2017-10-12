Глава РПЦ впервые высказался о "печально известном фильме"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал избегать "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей" при трактовке истории. Об этом сам патриарх заявил на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви.

Таким образом, глава Русской православной церкви впервые прокомментировал "еще не вышедший на экраны, но уже ставший печально известным фильм", предположительно имея в виду картину режиссера Алексея Учителя "Матильда". При этом патриарх ни разу не упомянул название фильма. Помимо прочего, патриарх отметил, что при работе с фактами необходимо стремиться быть добросовестным.

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" выходит в широкий прокат в России 25 октября. Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства православных верующих. После подобных заявлений депутата к протестам против проката "Матильды" присоединились так называемые "православные активисты". От показа "Матильды" из-за их угроз отказались крупные сети кинотеатров.