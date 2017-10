Странный генсек

Андрея Турчака сняли с поста губернатора Псковской области и в ту же минуту назначили генеральным секретарём партии "Единая Россия".

К губернаторским отставкам, кажется, уже привыкли, перестановки внутри правящей партии тоже мало кого волновали - но тут перевесила явная одиозность фигуры Турчака (в частности, именно его многие считают заказчиком жестокого избиения журналиста Олега Кашина).

​

Ольга Рощина:

Ухты!

Его б приземлить лет на 10-15 - вообще был бы кайф...

Александр Винокуров:

В общем, партия жуликов, воров и молодых бандосов.

Екатерина Винокурова:

Ну что, прикольно, теперь за статьи про "Единую Россию" можно будет получить арматурой в подъезде.

Тимофей Шевяков:

Вообще Турчака надо бы во главе Справедливой России ставить. Так и вижу визитку - «СР. ТУРЧАК»

Никита Исаев:

Назначение Турчака на должность секретаря Генсовета "Единой России" есть выстрел партии власти себе в ногу. Как бы я не пикировался с Сергеем Неверовым, он всё-таки был мужик с понятиями, честью и что ни на есть с земли.

Это же кадровое решение дискредитирует всю партию. Мажор по папиной линии, неэффективный губернатор, участник публичных скандалов с журналистами, с комплексом Наполеона. Этого конечно весьма недоставало "Единой России". Теперь с этим им жить.

Есть у Турчака и своего рода адвокаты.

Давыдов.Индекс:

Андрей Турчак - искушённый и последовательный аппаратчик с разнообразным опытом - должен вселить в администраторов уверенность в том, что партия сделает все как надо как партия власти.

Если так, то это хороший выбор под задачу.

Новый генсек для ЕР человек не чужой, и его возвращение туда в новом качестве выглядит вполне органично.

Ну, а что не так?

Марина Юденич:

А знаете назначение Турчака, это много серьёзнее, чем собственно Турчак.

Потому что оно создает некую совершенно адскую дихотомию.

Не правовую, но нравственную (простите за архаизм)

Ну смотрите.

Если допустить, что Турчак всё же виноват (не юридически, повторюсь!), то назначение - мощная и демонстративная оплеуха и ДАМу, и всей либеральной тусовке и тусовочке.

Притом, если тусовка утрётся и пострается как-то монетизировать мородобой в будщем (ну то есть башни как-то довгорятся, кого-то разменяют потом или какую другую придумают сатисфакцию), то тусовочке как-то с этим жить.

И я - если честно - эту версию оцениваю как почти ничтожную, потому что у нас давно никто никому не отвешивал таких демонстративных оплеух.

Ну как-то не принято уже.

Прошли загогулины, завяли рокировочки.

И - стало быть - надо исходить из того, что Турчак чист, и тогда кому-то - много кому - надо бы извиняться и посыпать голову пепелом.

Потому как слов было сказано много и обещаний тоже дано не счесть.

Чтобы понять, о какой "оплеухе" Медведеву пишет Юденич - дело в том, что семь лет назад Медведев принял личное участие в судьбе избитого Олега Кашина, виделся с ним и взял расследование дела под свой контроль.

А теперь, будучи формальным лидером партии, назначает человека, которого многие считают причастным к избиению, на один из самых высоких постов в партии.

Иван Давыдов:

Два часа назад, "Ведомости":

"Кандидатура Турчака не устроила премьера Дмитрия Медведева "из-за репутационных издержек".

Именно с этим якобы связана заминка с назначением генсека "Единой России" и перенос заседания генсовета, передают "Ведомости" со ссылкой на близкого к администрации президента человека.

"Если Медведева что-то не устраивает, он умеет прикладывать усилия, чтобы этого не случилось", - отмечает он".

Полчаса назад, "Вести":

"Премьер РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", назначил экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии, передает "Интерфакс".

На встрече с Турчаком Медведев отметил, что впоследствии его кандидатуру рассмотрит съезд партии. Турчак отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить".

Медведев - мужик, кремень, боец, полтора часа держался!

(На всякий случай, вдруг, забыл кто - в бытность свою президентом Медведев "брал дело Кашина под личный контроль", обещал "приложить все усилия", и что там им еще положено врать.)

Сам Олег Кашин разбирается со случившимся в Republic (полный текст доступен подписчикам):

В конце концов, Дмитрий Медведев тоже не первый месяц живет с клеймом «не Димона» и, в общем, неплохо себя чувствует. Умение жить так, чтобы никто не подумал, будто какие-то публичные обвинения могут тебе повредить – в нынешней аппаратной культуре это вполне очевидное положительное качество. Список тех, «кого все ненавидят» (кавычки здесь – потому что непонятно, кто такие «все») примерно совпадает со списком самых непотопляемых государственных деятелей от Игоря Сечина до Рамзана Кадырова, и в этом смысле Андрей Турчак давно заслужил себе лучшую с точки зрения этой логики характеристику. Можно даже предположить, что без скандала с «делом Кашина» его карьерные перспективы были бы гораздо более скромными, и он бы тихо затерялся среди других губернаторов, отставленных этой осенью.

Поводов для возмущения и проклятий здесь нет. Политическая культура постсоветской России все еще находится в стадии формирования, и формируют ее именно такие прецеденты. Публичные обвинения в преступлениях стимулируют аппаратную устойчивость и карьерный рост; «репутационные издержки» значат меньше, чем способность системы не бросать своих даже в том случае, если свои одиозны, скандальны и омерзительны.

«Единая Россия», называющая себя политической партией, в действительности создавалась и всегда существовала как специфическое дополнение к государственному аппарату, обеспечивающее его контроль за всей политической системой. Руководитель этой партии – не столько публичный политик, сколько чиновник, а чиновник в России – это член огромной семьи, скрепленной внутри себя круговой порукой, общими тайнами и общей неприязнью к обществу. С этой точки зрения Андрей Турчак кажется идеальным единороссом и несомненной кадровой удачей партии Путина и Медведева. В 2017 году у них уже нет необходимости кому-то нравиться, заигрывать с потенциально недовольной публикой, соблюдать выдуманные кем-то до них приличия и избегать поводов для критики. Ни одного из этих пунктов нет среди критериев эффективности для власти, и модное в этом сезоне слово «технократ» к Андрею Турчаку применимо вполне, просто значение этого слова не совпадает со словарными определениями – технократами сейчас называют чиновников нового поколения, полностью сформировавшихся в путинское время, не имеющих никаких собственных политических амбиций и готовых служить на любом участке вертикали, строго следуя заведенным в ней правилам. Одинаковые молодые назначенцы, над которыми сегодня принято смеяться, в каком-то смысле срисованы с Андрея Турчака времен его назначения во Псков – можно сказать, что он оказался опытным образцом молодого технократа, и этот тип теперь воспроизводится в самых разных регионах, куда Владимир Путин назначает не местных и не амбициозных.

Это не значит, что для власти не имеет значения, как она выглядит в глазах общества. Просто ей хочется выглядеть именно вот такой – способной назначать кого угодно куда угодно, не считаясь с теми «репутационными издержками», о которых писали «Ведомости». Власть, не боящаяся общественного возмущения, власть, готовая его игнорировать – это по российским меркам власть сильная, эффективная, непобедимая, то есть буквально то, что и нужно Владимиру Путину в предвыборный год.

Кирилл Шулика:

Вообще довольно сильно, конечно. Я не верил в то, что партию власти перед выборами де-факто возглавит человек, подозреваемый в организации избиения журналиста, причем, за неправильный коммент в Интернете. Более того, юридический лидер партии, ее первое лицо, это Медведев. Который публично обещал Кашину раскрыть нападение на него. Уж не знаю, Медведев помог или сами раскрыли. Но теперь вот Медведеву придется бок о бок работать с тем, кого он обещал наказать. Поэтому я на самом деле уверен, что дело тут не в Турчаке, а именно в Медведеве. Просто это уже фактически окончательное указание ему на место, которое он должен занимать в политической иерархии, и указание на то, что у него нет репутации.

Псковская область под Турчаками все равно осталась. Ведерников это такой же выходец из комсомола "Единой России", как сам Турчак. Все некрасиво случилось тем не менее. Хороший же был слух, что Турчака сына должен был сменить Турчак отец.

Максим Артемьев:

По Турчаку. К назначению его секретарем Генсовета "ЕР". Это из разряда вещей, которые я не понимаю. Где и как Турчак зарекомендовал себя как публичный политик? Из папашиного бизнеса он сразу шагнул в МГЕР. О кей, ну и чего он там добился? Я помню вот Васю Якеменко во главе "Наших". Можно над ним смеяться, но он был на слуху и на виду, креативил. Турчак же НИКАК себя в МГЕР не проявил, и о нем никто не знал. Тем не менее в 33 года он губернатор в Пскове. О кей. Работает им 8.5 лет. Каковы результаты? Кроме громкого скандала с Кашиным - ничем не примечателен. Почему его ставят на такую ответственную политическую должность? Кто из политологов мне пояснит?

Глеб Кузнецов:

Молодой человек правильного социального происхождения сделал карьеру в ЦК ВЛКСМ, по выходу их комсомольского возраста получил назначение "на землю", чтобы в свой срок вернуться в Москву на место в ЦК. Занимавший пост до него выдвиженец системы ВЦСПС отправился работать на руководящую должность в Верховный Совет.

Где мощные аналитики наши видят "интригу", "новизну", "неопределенность", "столкновения интересов", "ожесточенное сопротивление", "кризис" и прочую турбулентность ума не приложу? На мой вкус - если есть в смене Неверова на Турчака какая то проблема, то это абсолютное следование логике, скука в этом есть.

Карьерные траектории всех участников наших забегов логичны, повторяют лучшие практики советского (а если серьезно, и досоветского, имперского этапа - там только аббревиатуры другие были). Административный аппарат последовательно воспроизводит себя, обновляясь под новые задачи на новых технологических и идеологических этапах.

Телеграм и нетелеграм аналитики завороженные попытками найти свое место среди великих домов в нашем аналоге "Игры престолов" не понимают одной важной вещи. Успешная элита в рамках "имперской системы" должна быть и оставаться единой, каковое единство - есть залог решения важнейшей задачи любой популяции - сохранения и воспроизводства себя в рамках избранной среды обитания.

А это поколение элиты - очень успешно. Нравится это тем, кто в него не вошел, или не нравится.

Михаил Виноградов:

Обидно осознавать, что всех спрашивающих интересует Кашин, но никого - Псков

Александр Шмелёв:

Поздвляю всех жителей Псковской области и отдельно Льва Шлосберга!

Конечно, новый губернатор почти наверняка окажется очередным бессмысленным клоном С.В.Кириенко (40 лет, в очках, никогда не бывал во Пскове, готов аккуратно выполнять любые указания начальства), но все равно: вряд ли что-либо может быть хуже Турчака, так что пока можно порадоваться!

Екатерина Шульман:

ЕР - не структура, а очередь к кассе, там нечем руководить, а в Псковской области живые люди живут. They deserve better than to be governed by a sociopath. Область в чудовищном состоянии, чем резко отличается от любых соседних, имеющих вполне приличный вид, хотя это всё тоже небогатые среднерусские регионы (чай, не Дагестан). Псков, наш драгоценный Северо-запад, потенциальная туристическая игрушечка, плюс традиционно - как везде севернее Москвы - самостоятельно голосующий избиратель. Кто б ни был этот новый озеленитель, если он хотя бы починит Михайловское, уже будет ему спасибо. Мои поздравления Лев Шлосберг - от этой беды вы избавились (отмечаю приятную традицию поздравления хрупких с виду региональных правозащитников, пересидевших, тем не менее, своих голосистых и мордатых губернаторов, которые только вчера громко топали ногами - а нынче где? пропал и след).

Кстати, в "Новой газете" - большое интервью со Львом Шлосбергом.

Он принял бедный регион с нулевым госдолгом, а оставил бедный регион, в котором долг превышает собственные доходы бюджета. Турчак сделал критическую системную ошибку в управлении финансами. Он счёл, что Псковская область может эффективно жить и развиваться с нарастающим государственным долгом, наращивал долг, покрывая заемными средствами не только текущие потребности, но и региональное софинансирование по федеральным программам.

Когда берешь в долг, надо помнить, что берешь чужие, а отдавать будешь свои и с процентами. Но Турчак об этом не думал, потому что не связывал свои планы на будущее с Псковской областью. Теперь область находится в экономических руинах, её состояние почти полностью зависит от поступлений из федерального бюджета, который не жалует наш регион.

Турчак — человек, выросший в большом городе. Там — другая жизнь. Он вообще не понимал, как живет сельский человек, что такое провинция. За время его губернаторства социальная инфраструктура области сократилась в три раза, около половины сельских поселений уничтожены. Самая заметная его административная реформа — жестокое, через колено, уничтожение сельского местного самоуправления в 2014 и 2015 годах.

Турчак считал, что достаточно районных центров, а сельские поселения — это балласт, от которого хорошо бы избавиться по максимуму, во всех выступлениях о местном самоуправлении он высказывался презрительно, он его не понимал. Он ввел бюджетную систему, при которой на долю сельских поселений стало выделяться всё меньше и меньше средств. Так он придушил их сначала финансово, поставил в абсолютно немощное положение, а потом добил административно. Он не понимал, почему народ возмущается и считал это происками политических врагов.