США объявили о выходе из ЮНЕСКО из-за "антиизраильской предвзятости"

США уведомили ЮНЕСКО (организация ООН по вопросам науки, культуры и образования) о выходе из организации. Об этом сообщил Госдепартамент. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.
Вашингтон, в частности, заявил о необходимости фундаментальной реформы ЮНЕСКО и обвинил организацию в "антиизраильской предвзятости". При этом США планируют продолжить работу с организацией в качестве постоянного наблюдателя.
Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление" в связи с решением Соединенных Штатов. В 2011 году США прекратили финансировать международную организацию. Это произошло после того, как ЮНЕСКО предоставило статус постоянного члена Палестинской автономии.
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