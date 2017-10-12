СБУ опровергла информацию о вызове на допрос россиян по делу MH17

Служба безопасности Украины опровергла информацию о вызове на допрос по делу о крушении малазийского Boeing в 2014 году. В сообщении, опубликованном на сайте СБУ говорится, что граждан России, действительно, вызывают на допрос, но по другому делу. Детали не раскрываются.

Ранее средства массовой информации со ссылкой на официальное издание правительства Украины сообщили о вызове в СБУ пятерых граждан России: Евгения Васильева, Эдуарда Гилазова, Сергея Дубинского, Эльдара Оруджева и Олег Пулатова. Утверждалось, что 26 октября СБУ предъявит им обвинения по делу о крушении пассажирского самолета Boeing 777 в Донбассе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 находившихся на борту человек. Большинство жертв – подданные Нидерландов. Согласно обнародованным 28 сентября итогам расследования, лайнер был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук", который был доставлен на Украину из России, а затем увезен обратно.