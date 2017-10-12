В Приангарье избили директора школы, отказавшуюся агитировать на выборах

В Иркутской области директор школы села Балухарь Ксения Антипина, недавно уволенная за отказ агитировать на муниципальных выборах, заявила о нападении. По словам Антипиной, на нее напал Сергей Семенов, брат мэра города Черемхово Вадима Семенова. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Мария Чернова.

Инцидент произошел вчера в центре Черемхова. Неизвестный на черном джипе подрезал машину отца Антипиной и избил их со словами "тебя просили заткнуться". После нападения пострадавшие обратились в ГАИ, где узнали, что автомобиль нападавшего принадлежит Сергею Семенову – брату мэра города. Антипины написали заявление в полицию, сняли побои. Они отмечают, что им не сразу согласились выдать уведомление о принятии заявления.

Ранее два директора школ в Черемховском районе – Ксения Антипина и Леонид Завозин – пожаловались на требования агитировать перед выборами за местных кандидатов, поддержанных мэром Черемховского района единороссом Виктором Побойкиным. После отказа участвовать в агитации районный департамент образования отказался продлить с Завозиным и Антипиной трудовые договоры.

