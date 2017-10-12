Северная Корея назвала Крым "неотъемлемой частью России"

Северная Корея считает Крым "неотъемлемой частью Российской Федерации". Об этом сообщает посольство России в КНДР на своей странице в "Фейсбуке". На сообщение обратила внимание "Медуза".

Посольство обратилось за комментарием после издания в Северной Корее нового политического атласа мира. В нем полуостров Крым "окрашен в российские цвета", говорится в записи посольства. В МИД КНДР пояснили, что республика считает легитимным референдум о вхождении Крыма в состав России.



Крым был аннексирован Россией в марте 2014 году. КНДР голосовала против резолюции ООН о территориальной целостности Украины, принятой после аннексии полуострова. Всего против резолюции голосовали 11 стран, в том числе сама Россия. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".