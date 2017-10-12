В Праге открылся фестиваль современной российской культуры

В Праге открылся традиционный ежегодный фестиваль современной российской культуры KULTURUS.

В программе: выставка художника Игоря Шульмана, литературный вечер с писателем Дмитрием Глуховским, лекция о современном разговорном русском языке и государственной риторике, концерт и литературный вечер Нателлы Болтянской, вечер современной поэзии.

В рамках фестиваля выступят и проведут беседы политологи, журналисты и правозащитники: Сергей Шаров-Делоне (как защищать права человека в современной России), Алексей Козлов (о влиянии Кремля на выборы в Европе и возможности этому противостоять) и Александр Морозов (будущее России без Путина), редактор сайта "Кольта.ру" Глеб Морев, телеведущий канала "Настоящее время" Тимур Олевский и другие.

Пройдет акция "Возвращение имен", посвященная памяти погибших в Гулаге чехов и словаков.