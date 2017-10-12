Глава Минздрава РФ назвала селфи "проявлением распущенности"

Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала желание постоянно делать селфи проявлением эгоцентризма, передает "Интерфакс". "Это рассматривается мной как распущенность. Нельзя видеть весь мир в себе, тем более что ты - это не твое тело и не твое лицо, - сказала Скворцова в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".

Желание постоянно проверять социальные сети после пробуждения министр назвала "симптомом одинокого человека". "Если бы рядом был человек, на которого хотелось бы положить руку, вам не захотелось бы класть руку на телефон", - сказала Скворцова.

"Селфи" – "фотография самого себя" – было выбрано словом 2013 года составителями Оксфордского словаря английского языка.

