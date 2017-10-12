Делегацию российского Генштаба не впустили в США

Делегации российского Генштаба не дали американские визы.

Генералы, в том числе заместитель министра обороны Андрей Третьяк, планировали принять участие в совместном с представителями Китая брифинге в штаб-квартире ООН - по проблемам развёртывания противоракетной обороны США.

Об этом из Нью-Йорка сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Емельянов, который выступил 12 октября на российско-китайской встрече в кулуарах Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. С российской стороны присутствовали несколько представителей Минобороны, но делегацию Генштаба в США не пустили.