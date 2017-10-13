Бастрыкин предложил своим критикам поработать в Чечне

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, отвечая своим критикам, предложил им поработать в управлении ведомства по Чечне. О выступлении Бастрыкина 12 октября на конференции по случаю юбилея следственных органов рассказал "Дождю" адвокат Александр Молохов.

По словам адвоката, Бастрыкин рассказал о дискуссии в МГУ, участники которой называли сотрудников Следственного комитета "монстрами" и "опричниками". В ответ глава СК предложил одному из самых активных критиков занять вакантную должность руководителя управления Следственного комитета по Чечне. "Пожалуйста, реализуйте свои идеи на практике. Хоть завтра готов вас назначить к Рамзану Кадырову, посмотрим, что вы сможете сделать", — процитировал адвокат слова Бастрыкина.

Пост главы управления Следственного комитета по Чечне формально не занят с 2013 года после ухода по "собственному желанию" Сергея Боброва. По данным "Новой газеты", Бобров начал активно заниматься расследованием нераскрытых уголовных дел, и у него возник конфликт с одним из приближенных Кадырова, нынешним главой парламента Чечни Магомедом Даудовым.