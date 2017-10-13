В Тамбове задержан активист штаба Алексея Навального

В Тамбове в пятницу полицейские задержали заместителя координатора местного штаба Алексея Навального Леонида Ярыгина. Об этом он сам сообщил на горячую линию "ОВД-Инфо". Его доставили в отдел полиции для составления протокола

Ярыгину вменяют нарушение правил проведения публичных мероприятий. В полиции приравняли к митингу агитационную акцию, в ходе которой активисты раздавали газеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, говорится на странице штаба во "ВКонтакте".

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открыты 79 штабов оппозиционера. Их координаторы и волонтеры регулярно задерживаются полицией под различными предлогами. Суды наказывают их штрафами и административными арестами. Сам Навальный в настоящее время находится под административным арестом по обвинению в призывах к несанкционированным митингам.